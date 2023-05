La nuova The CW passa dal sequel di The Librarians e numerose acquisizioni

News Serie TV

Tra le "novità" in arrivo anche Sullivan's Crossing con Morgan Kohan e Chad Michael Murray, The Spencer Sisters con Lea Thompson e il thriller tedesco The Swarm.

È proprio vero: in tv nulla è definitivo. Cinque anni dopo la cancellazione a TNT di The Librarians, serie basata sul popolare franchise cinematografico con Noah Wyle The Librarian, nell'annunciare i suoi piani per la stagione televisiva 2023-24, la presto nuova The CW ha sorpreso tutti con l'ordine di The Librarians: The Next Chapter, spin-off sequel di quell'adattamento. Si tratta di uno dei pochissimi ordini per una rete che ha cancellato tanto e sta stravolgendo il proprio regime orientandosi maggiormente verso le acquisizioni, e il cui presidente Brad Schwartz ha detto che le serie supereroistiche "hanno fatto il loro tempo" e che "guardiamo avanti provando a rendere questa rete più grande e redditizia".

I dettagli di The Librarians: The Next Chapter

Scritta e prodotta a livello esecutivo dal creatore del franchise David Titcher, The Librarians: The Next Chapter si concentrerà su un Bibliotecario del passato che ha viaggiato nel tempo fino al presente e ora è bloccato nella nostra epoca. Quanto torna al suo castello, che ora è un museo, finisce inavvertitamente col diffondere la magia in tutto il continente. Così, gli viene assegnata una squadra per aiutarlo a ripulire il pasticcio che ha fatto, formando un nuovo team di Bibliotecari.

Per quanto riguarda i membri del cast e soprattutto la possibilità che qualche volto familiare del franchise sia coinvolto nella nuova serie, Schwartz ha detto a TVLine che stanno cercando "al cento per cento" di avere almeno un membro del cast originale di The Librarians per un cammeo in cui passare il proverbiale testimone. Dopo i film Alla ricerca della lancia perduta, Ritorno alle miniere di Re Salomone e La maledizione del calice di Giuda, usciti tra il 2004 e il 2008, Wyle aveva ripreso il ruolo di Flynn Carsen - un bibliotecario che ha il compito di proteggere una collezione di potenti e pericolosi reperti mitico-leggendari - in numerosi episodi di The Librarians, andata in onda per quattro stagioni tra il 2014 e il 2018. Il suo cast regolare includeva Rebecca Romijn (interprete di Eve Baird), Christian Kane (Jacob Stone), Lindy Booth (Cassandra Killian), John Kim (Ezekiel Jones) e John Larroquette (Jenkins).

La nuova The CW tra acquisizioni e co-produzioni

Di tutte le serie in onda la scorsa stagione, come previsto The CW ne ha rinnovate soltanto due, le più seguite: All American e Walker. La prima tornerà in autunno con la sesta stagione, mentre la quarta stagione del remake di Walker, Texas Ranger è stata rinviata al 2024. La rete non ha ancora chiarito invece le sorti di All American: Homecoming, Gotham Knights e Superman & Lois. "Amiamo tutte e tre le serie. Prenderemo una decisione il prima possibile", ha detto Brad Schwartz. Il resto della nuova offerta si comporrà per lo più di acquisizioni effettuate in giro per il mondo.

Son of a Critch è una fortunata comedy canadese che racconta la storia esilarante e molto veritiera (si basa sul pluripremiato libro di memorie di Mark Critch, anche co-ideatore e protagonista) su un giovane di nome Mark che diventa maggiorenne negli anni '80. Run the Burbs è una comedy canadese con Andrew Phung (Kim's Convenience) nei panni di un padre casalingo dei sobborghi la cui moglie (Rakhee Morzaria), con la quale ha due bambini, è un'imprenditrice. È una comedy canadese anche Children Ruin Everything, incentrata su Astrid (Meaghan Rath, Hawaii Five-0) e James (Aaron Abrams, Blindspot), una giovane coppia che lotta per definire la propria vita al di fuori del ruolo di genitori. La comedy britannica Everyone Else Burns ruota attorno a una famiglia di Manchester che fa parte di una puritana setta cristiana. Nel drama romantico canadese Sullivan's Crossing, adattamento dei romanzi di Robyn Carr, Morgan Kohan (When Hope Calls) interpreta un neurochirurgo in guai legali che torna nella sua città natale nelle zone rurali della Nuova Scozia per riconnettersi con il padre (Scott Patterson, Una mamma per amica). Qui incontra un affascinante nuovo arrivato interpretato dalla star di One Tre Hill Chad Michael Murray. Il poliziesco canadese The Spencer Sisters, con Lea Thompson (Switched at Birth) e Stacey Farber (Degrassi: The Next Generation), segue invece una scrittrice di gialli e sua figlia, scambiate per sorelle, affrontare casi sconcertanti nell'immaginaria città di Alder Bluffs.

Non è tutto. The CW ha acquisto anche il thriller sci-fi tedesco The Swarm, in cui l'umanità lotta contro un'intelligenza sconosciuta che vive nelle profondità del mare e che ha deciso di attaccarla a causa dello sfruttamento sconsiderato degli oceani. Co-produrrà con la britannica ITV Joan, nella quale la star de Il Trono di Spade Sophie Turner vestirà i panni della famosa ladra di gioielli Joan Hannington, una criminale le cui "imprese" le sono valse il soprannome di "Madrina" della malavita nella Londra degli anni '80. The CW ha salvato inoltre dall'oblio il legal drama statunitense con Courtney B. Vance 61st Street, che era stato precedentemente cancellato da AMC dopo la prima stagione.