ABC prospetta un autunno senza serie tv: Le nuove stagioni di 9-1-1, Grey's Anatomy e The Good Doctor solo nel 2024?

La clamorosa presa di posizione della rete americana in risposta allo sciopero degli sceneggiatori.

Le posizioni ancora molto lontane delle organizzazioni che rappresentano gli sceneggiatori americani e i maggiori studi di Hollywood fanno temere, in assenza di un nuovo accordo, che lo sciopero dei membri della Writers Guild of America continuerà ancora per molto. Al punto che l'impatto sulla stagione televisiva 2023-24, al via il prossimo autunno, sarà inevitabile e pesantissimo. Se negli scorsi giorni CBS si era mostrata piuttosto ottimista nel definire i suoi prossimi palinsesti, e FOX un po' più cauta scegliendo di temporeggiare, ABC è pronta ad affrontare lo scenario peggiore. Poche ore fa, la rete ha presentato un piano per la propria programmazione autunnale che, clamorosamente, non include nessuna Serie TV in prima visione, neppure i suoi titoli più gettonati.

ABC: Il rischio di un autunno senza Grey's Anatomy e le altre serie tv

Ora vi starete chiedendo perché qui in Italia dovrebbe interessarci cosa andrà in onda su una rete americana. Chiaramente, se una serie - o tutte, come in questo caso - si attarda negli Stati Uniti, il ritardo si ripercuote proporzionalmente sulle offerte dei vari competitor internazionali. E c'è di peggio. In uno scenario simile, meno settimane di programmazione si traducono in stagioni più corte.

Ma andiamo al concreto. ABC ha presentato un palinsesto per l'autunno 2023 che non include sceneggiati, a causa appunto dello sciopero degli sceneggiatori. L'offerta si compone interamente di programmi che non prevedono un copione, come reality show, game show e varietà. Si va da Dancing with the Stars (la versione americana di Ballando con le Stelle) a Bachelor in Paradise a Celebrity Wheel of Fortune (la nostra Ruota della fortuna) ad America's Funniest Home Videos, per fare degli esempi. L'unica eccezione è la comedy rivelazione Abbott Elementary nella serata del mercoledì, che però andrà in onda con repliche, poiché la produzione della terza stagione è ferma.

Che fine fanno, dunque, le tante serie tv della rete? Stiamo parlando delle nuove stagioni di 9-1-1, Grey's Anatomy, Station 19, The Conners, The Good Doctor e The Rookie, per fare alcuni esempi. Agli Upfront di New York, i dirigenti si sono rifiutati di commentare il nuovo palinsesto a prova di sciopero, ma una fonte interna ha affermato che ABC è "pronta" alla possibilità di un'agitazione prolungata da parte degli sceneggiatori. Un piano che, così com'è ora, prevede che la maggior parte - se non tutte - le serie tv della rete siano lanciate a metà stagione, quindi solo nel 2024. Con l'ulteriore conseguenza che per alcuni di questi show sarà impossibile avere una tradizionale stagione di 22 episodi.