La linea verticale: ottimi ascolti per la serie televisiva con Valerio Mastandrea

Si è molto parlato negli scorsi giorni della nuova serie di Mattia Torre, La linea verticale, dopo anni dal grande successo ormai di culto Boris. Lo abbiamo fatto anche noi, raccontandovi con le parole dello stesso autore e regista, ma anche del protagonista assoluto Valerio Mastandrea, questa storia di un uomo la cui vita cambia dall’oggi al domani dopo la diagnosi di un tumore e il ricovero in ospedale per un’operazione urgente. Un racconto pieno di ironia, con lo stile di Boris, ma anche di umanità e verosimiglianza, della vita quotidiana di un gruppo di persone, ognuna con le sue caratteristiche, che si ritrovano sospesi in un luogo che rende tutti uguali, trasportandoli all’interno di una bolla così particolare. Divertente e commovente, è ispirato a una vicenda realmente vissuta da Torre e girata a Napoli con maestranze della sede RAI del capoluogo campano.

Molti elogi per il cast, oltre al protagonista composto da Greta Scarano, Babak Karimi, Ninni Bruschetta, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi. Dopo una settimana in esclusiva in streaming su Rai Play, ieri sera le prime due puntate (di 8 da 30') della serie prodotta da Rai Fiction e Wildside, sono andate in onda su Rai Tre con un risultato in termini di ascolti davvero ottimo; la piacevole conferma che la serialità italiana, se di qualità, è accolta con favore dal pubblico, anche quello generalista della televisione di stato. 1 milione e 600 mila spettatori sono rimasti davanti allo schermo dopo il programma di Gramellini, finito oltretutto in ritardo, con uno share ben superiore alle medie della rete del 7,2%.