La legge di Lidia Poët rinnovata per una terza stagione

La serie con Matilda De Angelis tornerà su Netflix con un terzo capitolo dopo il successo delle prime due stagioni.

Lidia Poët continuerà a usare la spiccata intelligenza e la sua marcata ironia per nuovi casi. Netflix ha rinnovato La legge di Lidia Poët per una terza stagione, circa un mese dopo il debutto della seconda. Apprezzata dal nostro pubblico e diventata una delle serie originali italiane più seguite anche oltre i confini nazionali, la serie in costume targata Groenlandia continuerà dunque a intrattenerci e a emozionarci, anche grazie alla splendida interpretazione della protagonista Matilda De Angelis.

La trama e il successo de La legge di Lidia Poët

Premiata ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2023 come miglior serie crime, La Legge di Lidia Poët è è prodotta da Matteo Rovere ed è una produzione Groenlandia, società del Gruppo Banijay, creata da Guido Iuculano e Davide Orsini. Racconta - con la necessaria libertà creativa - la storia della prima donna a entrare nell'Ordine degli Avvocati in Italia. Siamo nella Torino dell'Ottocento e una sentenza della locale Corte d'Appello dichiara illegittima l'iscrizione di Lidia Poët all'Albo degli Avvocati, impedendole così di esercitare la professione solo perché donna. Ma Lidia non si arrende e, anche nella seconda stagione (presentata in anteprima alla scorsa Festa del cinema di Roma), collabora presso lo studio legale del fratello Enrico (Pier Luigi Pasino) affrontando nuovi casi e battendosi per i diritti delle donne.

Nel cast, oltre a Matilda De Angelis nel ruolo della protagonista, ci sono Eduardo Scarpetta in quello del giornalista Jacopo Barberis, Pier Luigi Pasino (Enrico Poët, fratello di Lidia), Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill (rispettivamente Teresa Barberis, moglie di Enrico, e Marianna Poët, la loro figlia) e Dario Aita (Andrea Caracciolo). A loro si è unito, nella seconda stagione, Gianmarco Saurino nei panni del procuratore Fourneau che dà filo da torcere a Lidia spingendola a interrogarsi sul rapporto complesso e contraddittorio che ha con i sentimenti. Netflix ha annunciato il rinnovo della serie dopo che la seconda stagione è entrata fin da subito nella Top 10 del servizio, risultando ancora al settimo posto nella settimana dal 18 al 24 novembre.