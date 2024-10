La legge di Lidia Poët, il ritorno più ostinato che mai: incontro con Matilda De Angelis e Matteo Rovere

News Serie TV

Torna Matilda De Angelis sempre più ostinata nella seconda stagione della serie Netflix La legge di Lidia Poët. Abbiamo incontrato la protagonista e il produttore e regista Matteo Rovere.

Il triangolo sì, anche nell’attesa seconda stagione. Sarà perché Torino è molto vicina alla Francia, ma la figura geometrica e sentimentale preferita di La legge di Lidia Poët è ancora una volta il triangolo, anche se i protagonisti non sono tutti gli stessi. La prima stagione ha fatto irruzione con una bella dose di ritmo e malizia, dimostrandosi un successo non certo scontato, capace di confermare le doti e la popolarità di Matilda De Angelis. È lei sempre e comunque la protagonista assoluta di questa storia sulla prima donna in Italia a entrare nell’Ordine degli Avvocati. Storia vera? Probabilmente appena appena, ma quello che conta è la capacità di Matteo Rovere, regista insieme a Letizia Lamartire e alla nuova entrata Pippo Mezzapesa, insieme ai creatori Guido Iuculano e Davide Orsini, di costruire un mondo appassionante, coronato da indagini che permettono di conoscere meglio l’Italia, ma soprattutto la Torino, di fine Ottocento.

La novità rispetto alla prima stagione è che c’è un’indagine principale che si sviluppa orizzontalmente nel corso dei sei episodi, al contrario di una prima serie più legata a vicende autoconclusve, episodio dopo episodio. C’è ancora più intesa e ironia all’interno della famiglia allargata Poët, composta oltre che da Lidia da Pier Luigi Pasino (Enrico Poët, fratello di Lidia), Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill (rispettivamente Teresa Barberis, moglie di Enrico, e Marianna Poët, la figlia) e dall’affascinante giornalista Eduardo Scarpetta, ormai lanciato come editore in prima persona, nei panni di Jacopo Barberis, fratello di Teresa. Se ritorna, in maniera meno presente, Andrea Caracciolo alias Dario Aita, la vera nuova entrata, tornando a parlare di triangolo, è il procuratore Fourneau, ovvero Gianmarco Saurino, lanciato dalla serie medica DOC.

Dopo la presentazione ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, la seconda stagione di La legge di Lidia Poët, scritta da Flaminia Gressi, Guido Iuculano e Davide Orsini, è ora disponibile su Netflix. Quello che è sicuro è che Lidia non si è arresa dopo la bocciatura della sua richiesta di iscrizione all’Albo degli avvocati, addirittura ora punta più in alto, a cambiare la legge. C’è più politica, infatti, in questi sei nuovi episodi, mentre Lidia/Matilda continua a collaborare con il fratello Enrico, affrontando nuovi casi e battendosi per i diritti delle donne, cercando addirittura di convincerlo a candidarsi in Parlamento per far sì che la sua legge trovi finalmente voce.

Abbiamo incontrato il regista Matteo Rovere e la protagonista Matilda De Angelis per parlare di questo atteso ritorno. Ecco la nostra video intervista.