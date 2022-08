La fine di Better Call Saul: Bob Odenkirk ringrazia fan e colleghi in un emozionante video

News Serie TV

L'acclamata serie tv si è conclusa questa settimana dopo sei stagioni.

Era il 26 aprile del 2009 quando Bob Odenkirk si mostrò per la prima volta sullo schermo nei panni di Saul Goodman - un personaggio che di lì a poco sarebbe diventato leggenda anche grazie al suo eccezionale talento - in Breaking Bad. Lunedì, l'attore è stato Jimmy/Saul per l'ultima volta, nell'episodio che dopo sei stagioni ha concluso lo spin-off prequel Better Call Saul. Al termine di quest'avventura durata più di tredici anni, un Odenkirk visibilmente emozionato si è seduto davanti a un obiettivo amatoriale per condividere su Twitter un videomessaggio con il quale dire addio alla serie e al suo personaggio e ringraziare i fan e i colleghi che lo hanno accompagnato.

Better Call Saul: L'ultimo messaggio di Bob Odenkirk ai fan

"Tutti mi hanno chiesto come mi sento a dire addio a Saul Goodman e Better Call Saul, e francamente non sono capace di rispondere alla domanda perché è dura per me guardare a quell'esperienza, e anche a quel personaggio, troppo da vicino", ha detto Odenkirk (potete vedere il suo video qui in basso). "Ci sono così tante componenti e si incastrano in modo a dir poco meraviglioso, ed è un mistero per me come sia successo".

L'attore ha ringraziato i co-ideatori di Better Call Saul Vince Gilligan e Peter Gould, dicendo che "Non ho fatto nulla per meritarmi questa parte, ma spero di essermela guadagnata nelle sei stagioni", così come i colleghi del cast, la troupe e i fan devoti. "Grazie per averci dato una possibilità. Siamo venuti fuori dallo show forse più amato di sempre da molte persone [Breaking Bad], e potevamo essere odiati per aver semplicemente provato a fare uno spin-off", ha aggiunto. "Ma non lo siamo stati. Ci è stata data una possibilità e speriamo di averla sfruttata al meglio. Grazie per essere rimasti con noi".