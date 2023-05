La fantastica signora Maisel: Quel personaggio è davvero morto? La risposta di Rachel Brosnahan

News Serie TV

La serie tv di Prime Video si è conclusa dopo cinque stagioni di successo. Il finale è stato un ammonimento? La risposta della protagonista Rachel Brosnahan.

Il finale de La fantastica signora Maisel, disponibile in streaming su Prime Video da venerdì scorso, è stato dolceamaro (se non lo avete ancora visto, attenzione alle anticipazioni!). Abbiamo gioito dei successi di Midge, che ha avuto una vita piena di gratificazioni professionali e riconoscimenti, ma ci ha lasciato un nodo in gola scoprire che seguire strenuamente i propri sogni l'ha resa una donna sola. Nel suo enorme appartamento a New York, un'anziana Midge non è circondata da nessuna delle persone a cui ha voluto bene e con le quali è stata sposata, e tutto ciò che le resta è qualche telefonata all'amica Susie, che per la sua vecchiaia ha scelto una località più soleggiata.



Che fine abbiano fatto tutti lo hanno chiarito più o meno i numerosi flashforward che ci hanno accompagnato durante tutta la quinta e ultima stagione. In uno in particolare, abbiamo visto la Midge di Rachel Brosnahan contemplare con affetto una vecchia foto delle sue nozze con Joel, l'ex marito interpretato da Michael Zegen. Molti, incluso lo stesso Zegen, hanno dedotto amaramente che nell'epoca in cui è ambientata quella scena futura lui non sia più in vita. Joel è davvero morto? L'attrice ha fornito la risposta definitiva in un'intervista con Entertainment Weekly.

La fantastica signora Maisel: Joel è morto?

"So che Joel è morto perché l'ho chiesto a Amy [Sherman-Palladino, l'ideatrice della serie]", ha detto Rachel Brosnahan lasciandosi scappare una risata birichina. "Penso che tutti siano morti a quel punto, tranne Midge e Susie. Quelle due ragazze sono come gli scarafaggi. Non moriranno mai. Vengono calpestate, ancora e ancora e ancora, ma hanno uno spesso esoscheletro".

Il fatto che sia rimasta sola in quelle sontuose stanze, con solo Susie dall'altra parte del mondo, dovrebbe essere un ammonimento? Anche su questo, Brosnahan è stata piuttosto sincera: "Penso che lo sia. Il viaggio e la vita di Midge sono stati pieni di contraddizioni, grandi sogni, alti molto alti e bassi molto bassi. Quello che mi ha detto Amy durante la prima stagione, ed è qualcosa che ho tenuto vicino, perché lo trovo molto bello e anche profondamente triste, quando le ho chiesto cosa sarebbe successo a Midge e Joel, se sarebbero mai più tornati insieme, è che non lo avrebbero mai più fatto, perché non sarebbero stati mai più in grado di essere sulla stessa pagina allo stesso momento. Ma quella Midge, che viveva nel suo attico di Park Avenue con 20 barboncini (i barboncini erano misteriosamente assenti nel finale), avrebbe sempre guardato indietro al giorno prima che Joel la lasciasse come al giorno più felice della sua vita".