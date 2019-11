La Fantastica signora Maisel 3: trama, attori e curiosità sulla terza stagione

News Serie TV

La comedy di Amy Sherman-Palladino tornerà in streaming su Amazon Prime Video il 6 dicembre.

Manca poco al ritorno dell'esuberante Miriam "Midge" Maisel su Amazon Prime Video. Le avventure dell'esilarante aspirante comica di La fantastica signora Maisel tornano sulla piattaforma di video in streaming il prossimo 6 dicembre. La terza stagione della pluripremiata comedy conserverà lo stile delizioso e sopra le righe che abbiamo amato nei precedenti episodi ma porterà nella storia tante novità che renderanno la scalata verso il successo di Midge ancora più entuasiasmante. Per chi non vede l'ora di ritrovare la signora Maisel, la sua lunatica agente Susie e tutti gli altri irresistibili personaggi della comedy di Amy Sherman-Palladino, ecco una guida che racchiude tutto quello che sappiamo sulla terza stagione della serie.

La fantastica signora Maisel 3: La trama

La terza stagione, ordinata a maggio 2018 ancora prima che arrivasse in streaming la seconda, sarà composta da otto episodi (due in meno della precedente). In questo ciclo di episodi vedremo Midge e Susie partire per un'avventurosa tournée che le porterà anche nella soleggiata Miami. La nuova ambientazione era stata anticipata dall'attore Tony Shalhoub (interprete di Abe Weissman) ed è stata confermata da un post sulla pagina Instagram ufficiale della serie. Nella foto (accompagnata dalla didascalia "Mettete in valigia i costumi da bagno perchè #MrsMaisel sta andando a Miami!) si vedono le due attrici protagoniste rilassarsi a bordo piscina. Dal trailer della terza stagione (che potete vedere in basso) si capisce che potrebbe esserci una riappacificazione tra Midge e Joel dopo il loro riavvicinamento avvenuto alla fine della stagione precedente.

La fantastica signora Maisel: Dove eravamo rimasti

Nella scorsa stagione Midge aveva avuto un'incredibile opportunità di carriera. Il famoso crooner Shy Baldwin (Leroy McClain) era rimasto sorpreso dalla sua esibizione in diretta TV e le aveva offerto di seguirlo in tour per aprire i suoi concerti. Intanto Sophie Lennon (Jane Lynch) aveva chiesto a Susie di diventare la sua manager, mettendo in crisi le certezze di Midge e i suoi futuri progetti.

Nel nuovo ciclo di episodi Midge dovrà prendere anche importanti decisioni sulla sua vita privata: nel finale della stagione 2 aveva ricevuto una romantica proposta di matrimonio da parte di Benjamin (Zachary Levi) e, contemporaneamente, era tornata dall'ex marito Joel (Michael Zegen) che le aveva dato un appassionato bacio. Come si concluderà questo triangolo amoroso? Ci sarà ancora spazio nella vita di Midge per Benjamin?

La fantastica signora Maisel 3: Il cast e i nuovi personaggi

Tra i volti che si uniranno al cast nella terza stagione il più atteso è sicuramente Sterling K. Brown. L'attore di This is Us, che si intravede anche nel trailer, apparirà in tre episodi. La creatrice e produttrice esecutiva Amy Sherman-Palladino insieme al marito Daniel Palladino ha dichiarato di aver scritto un ruolo appositamente per lui. Ma ulteriori dettagli sul suo personaggio sono rimasti sotto chiave.

Una sorpresa che gradiranno soprattutto i fan di Una mamma per amica sarà la partecipazione di Liza Weil, l'indimenticabile Paris Geller della serie sulle ragazze Gilmore. Vediamo il suo personaggio scambiare qualche battuta con Midge nel trailer della prossima stagione, ma non sappiamo altro su chi interpreterà.

Tempo fa in un'intervista i Palladino avevano dichiarato che avrebbero voluto portare nello show anche altri attori del cast di Una mamma per amica (serie ideata e portata avanti quasi fino all'ultima stagione sempre da loro). Tuttavia pare che Lauren Graham, interprete di Lorelai Gilmore, abbia in mente un ruolo ben preciso e abbia fatto specifiche richieste alla showrunner; non è chiaro se Amy Sherman-Palladino sia riuscita ad inserire già nella terza stagione un nuovo personaggio secondo le volontà dell'attrice. È più probabile che vedremo la vedremo, eventualmente, più avanti.

Pare che sia stata avvistata sul set della terza stagione de La fantastica signora Maisel anche Jazmin Grace Grimaldi, la figlia del principe Alberto di Monaco e di Tamara Rotolo. La nipote di Grace Kelly aveva condiviso una foto dal set, poi subito rimossa, su Instagram.

Non è chiaro, infine, se rivedremo Zachary Levi nei panni di Benjamin Ettenberg. L'attore ha detto al New York Post che sarebbe lieto di tornare a recitare ne La fantastica signora Maisel ma gli ultimi risvolti nella trama fanno pensare che quello tra Midge e Benjamin sia un capitolo chiuso.

La fantastica signora Maisel 3: ci sarà una quarta stagione?

Come confidato all'Hollywood Reporter, nei piani dei coniugi Palladino ci sarebbero quattro o cinque stagioni. Visto il successo della serie e i numerosi premi ricevuti per le prime due stagioni non stupirebbe la notizia di un rinnovo, anche se da Amazon non si sono ancora espressi a riguardo.

Queste sono tutte le anticipazioni che abbiamo raccolto sulla terza stagione di La fantastica signora Maisel. Non resta che aspettare il prossimo 6 dicembre per vedere su Amazon Prime Video quali esilaranti momenti, sia comici che emozionanti, ci regalerà uno dei personaggi più adorabili mai visti in TV.