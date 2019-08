La casa di carta: Numeri record su Netflix per la Parte 3

News Serie TV

La serie spagnola si riconferma la più vista di sempre tra le produzioni non in lingua inglese.

Per la seconda volta in un mese, Netflix registra numeri record con una sua produzione originale. La terza parte de La casa di carta, arrivata sul servizio di video in streaming lo scorso 19 luglio, ha riconfermato l'enorme successo di pubblico della serie spagnola: oltre 35,5 milioni di account hanno visto almeno un episodio durante i primi sette giorni di disponibilità, il miglior risultato di sempre per una serie non in lingua inglese tra quelle prodotte da Netflix.

Considerando gli investimenti sempre maggiori della piattaforma in produzioni non americane, è importate far notare anche come La casa di carta stia macinando un record dopo l'altro in diversi territori chiave in giro per il mondo, diventato la più vista di sempre tra tutte le serie tv e i film di qualsiasi lingua disponibili. Questo in Spagna, ovviamente, ma anche in Italia, Francia, Portogallo, Argentina, Brasile e Cile. Non è tutto. Altrettanto sorprendentemente, il 70% del pubblico, ovvero oltre 24 milioni di account, ha completato la visione della terza parte entro la prima settimana. In questo caso, La casa di carta supera il record fissato solo pochi giorni prima dalla terza stagione di Stranger Things - 18,2 milioni di account. La serie dei fratelli Duffer mantiene però il record assoluto con 40,7 milioni di account coinvolti nella visione durante i primi quattro giorni.

"Siamo orgogliosi di portare al mondo storie che sono state realizzate in Spagna" ha dichiarato Diego Ávalos, per Netflix a capo dei contenuti originali spagnoli. La serie, ricordiamo, è stata già rinnovata per una quarta parte, le cui riprese stanno per essere completate. Una data di debutto, tuttavia, non è stata ancora annunciata.