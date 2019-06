La Casa di Carta 3: Ecco il trailer ufficiale della nuova stagione!

Fuggire dalla Zecca di Stato spagnola con milioni di dollari rubati era la parte più facile del piano. Ora Il Professore e i suoi indisciplinati tirapiedi dovranno capire come tirare avanti senza farsi ammazzare, cosa resa subito complicata dalla cattura di uno di loro. Dopo il grande successo dei primi due cicli, inclusa la vittoria come miglior serie drammatica agli International Emmy Awards, il 19 luglio La casa di carta torna su Netflix con gli episodi della terza parte, un nuovo giro di storie rocambolesche di cui il servizio di video in streaming diffonde oggi il trailer ufficiale.





Nei nuovi episodi, il personaggio interpretato da Álvaro Morte rimette insieme la banda quando uno dei suoi pupilli, Rio (Miguel Herrán), viene catturato dalle autorità. L'unico modo per salvarlo e proteggere il segreto che li unisce è organizzare un nuovo colpo, questa volta ancora più grande. "Un bel casino" cui prendono parte alcune facce nuove, a cominciare da Bogotà e Marsiglia (le aggiunte al cast Hovik Keuchkerian e Luka Peros), ma anche un fantomatico Ingegnere (Rodrigo de la Serna) e la detective Raquel Murillo (Itziar Ituno), che come sappiamo ha preferito una vita insieme con Il Professore.



Girata anche in Italia, la terza parte riporta sullo schermo anche un insospettabile Berlino (Pedro Alonso), morto negli episodi precedenti. La clip non chiarisce se il più viscido dei membri della banda apparirà via flashback, mentre sono stati confermati pure i ritorni di Enrique Arce (Arturo), Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (Colonnello Prieto) e Mario de la Rosa (Suarez).