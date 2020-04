La casa di carta: Luka Peros rivela un sorprendente segreto su Marsiglia

News Serie TV

L'attore della serie di Netflix ha svelato un curioso retroscena sul suo personaggio.

La simpatia di Marsiglia, il personaggio a cui ne La casa di carta presta il volto l'attore di origini croate Luka Peros, è esplosa nella parte 4 della serie di Netflix arrivata in streaming lo scorso 3 aprile. Il burbero mercenario animalista braccio destro del Professore ha ricoperto un ruolo chiave negli ultimi episodi entrando definitivamente nelle grazie del pubblico. Intervistato recentemente dal sito Sensacine, l'attore ha fatto una rivelazione su un particolare di Marsiglia che ha lasciato spiazzati molti fan.

La casa di carta: Il segreto del doppiaggio di Marsiglia

In una videointervista in collegamento con il sito di intrattenimento, Luka Peros ha rivelato di aver doppiato il suo personaggio ne La casa di carta in ben 5 lingue diverse (oltre alla versione originale in spagnolo). In particolare, l'attore ha prestato la voce al suo stesso personaggio in italiano, francese, inglese, portoghese e tedesco. Peros ha spiegato infatti di saper parlare 6 lingue, visto che da bambino ha dovuto spostarsi in diversi paesi insieme alla sua famiglia a causa del lavoro di suo padre, ingegnere petrolchimico. Vivendo a Zagabria (sua città natale), in Austria, ad Abu Dhabi, a New York, a Barcellona (solo per citare alcuni dei luoghi dove ha trascorso i suoi anni d'infanzia), l'attore è diventato così poliglotta. Peros ha detto di non aver avuto ancora modo di vedere le scene del suo personaggio in diverse versioni. "Ho avuto l'opportunità di cambiare lingua e mi piacerebbe sapere come hanno fatto il mixaggio del suono perché l'immagine (quando sei in studio) è molto brutta, la qualità è molto bassa", ha spiegato aggiungendo che nominare "Il Professore" in sei lingue diverse ma con la stessa inflessione balcanica è stato divertente.

Marsiglia ne La casa di carta 4

Questa peculiare capacità di Luka Peros è stata trasferita anche allo stesso personaggio di Marsiglia. In un episodio della quarta parte della serie, infatti, in una scena vediamo Marsiglia comunicare con il Professore, mentre si trova in un deserto Africano. In quell'occasione ci viene rivelato che lo stesso personaggio interpretato da Luka Peros è poliglotta. "Parlo il tedesco, il portoghese, il turco, l'italiano, il francese, il croato e il serbo. Ma non parlo questa ca*** di lingua berbera", dice Marsiglia al Professore riferendosi all'idioma della popolazione locale, con cui non riesce a comunicare.

