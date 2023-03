La casa di carta: Itziar Ituño e Najwa Nimri riprenderanno i loro ruoli nello spin-off Berlino

News Serie TV

La nuova serie prequel sarà disponibile in streaming su Netflix a dicembre.

Cresce il numero di volti familiari in Berlino, l'atteso spin-off prequel della serie spagnola di successo La casa di carta incentrato sul tanto-amato-quanto-odiato personaggio interpretato da Pedro Alonso, all'anagrafe Andrés de Fonollosa ma meglio conosciuto con il nome della capitale tedesca. Con una diretta su Instagram, è stato annunciato che Itziar Ituño e Najwa Nimri riprenderanno i ruoli di Raquel Murillo (poi diventata Lisbona) e Alicia Sierra nella nuova serie attesa su Netflix per la fine dell'anno.

"Sappiamo che vi piacciono le sorprese, quindi ve ne abbiamo portate due. Itziar Ituño e Najwa Nimri si uniscono al cast della serie Berlino", si legge nella didascalia che accompagna una foto delle due attrici, condivisa nel profilo ufficiale de La casa di carta pochi minuti fa. Ituño e Nimri sono apparse anche in un video, che vi riproponiamo qui di seguito.

Berlino: La trama e il resto del cast

Creata dall'ideatore de La casa di carta Alex Pina con Esther Martínez Lobato, Berlino segue il personaggio di Alonso mentre mette in atto una nuova rapina a Parigi. Ci sono solo due cose che possono trasformare una giornata da cani in una giornata meravigliosa: una è l'amore e l'altra è un bottino da milioni di dollari. Questi sono i motori che muovono Berlino nei suoi anni d'oro, quando ancora non ha idea della sua malattia e non è rinchiuso come un topo nella Zecca di Madrid. Qui si dedica a preparare una delle sue rapine più straordinarie: far sparire come se fosse un numero di illusionismo 44 milioni di dollari in gioielli, aiutato da una delle tre bande con cui ha rubato nella sua vita.

Il resto del cast include Michelle Jenner nel ruolo di Keila, un ingegnere informatico esperto di web security e quindi la "cervellona" della banda; Tristán Ulloa di Damián, il "grillo parlante" di Berlino e un suo vecchio amico; Begoña Vargas (Benvenuti a Eden) di Cameron, una donna molto forte che ama divertirsi e ha "le montagne russe dentro”; Julio Peña (Dalla mia finestra) di Roi, lo "scudiero" di Berlino; e Joel Sánchez di Bruce, considerato un po' il "senza cervello" del gruppo, un giovane dinamico che vive seguendo la filosofia del cogli l'attimo.