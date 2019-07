La casa di carta incontra Stranger Things: Il folle finto-crossover di Netflix

News Serie TV

Dopo i nuovi episodi dell'acclamata serie dei fratelli Duffer, il 19 luglio arriva la terza parte dell'altrettanto acclamata serie spagnola.

"Ma che cos'è questo, un episodio crossover?" chiedeva Mr. Peanutbutter in BoJack Horseman, uno dei momenti più memetizzati (passateci il termine) nella storia del piccolo schermo. Non è questo il caso, ma poco ci manca nel singolare video con il quale Netflix ricorda che luglio è il miglior mese che un appassionato di serie tv abbia vissuto da un po' di tempo a questa parte, giacché saranno disponibili a pochi giorni l'una dall'altra le nuove stagioni di Stranger Things e de La casa di carta, oggetto di quest'ultima, divertente trovata del servizio di video in streaming.

Ricordiamo che la terza stagione di Stranger Things è già disponibile su Netflix, mentre la terza parte de La casa di carta, di cui qui vi abbiamo proposto il trailer ufficiale, lo sarà dal 19 luglio.