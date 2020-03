La casa di carta: In una foto di Miguel Herrán un dettaglio che non passa inosservato...

News Serie TV

I follower e i colleghi dell'attore della serie Netflix sconvolti per la sua forma fisica esibita su Instagram.

C'è qualcuno che approfitta della quarantena forzata per rimettersi in forma. Sarà il caso di Miguel Herrán, il Rio de La casa di carta visto anche in Elite, che ha condiviso un selfie che ha attirato l'attenzione di centinaia di fan. Nella foto, postata su Instagram, Herrán mette in mostra un braccio particolarmente muscoloso, dettaglio subito notato soprattutto da chi segue l'attore da molto tempo e l'ha conosciuto con un fisico particolarmente esile.

Miguel Herrán mette in mostra i muscoli

L'attore, che già ultimamente appariva più in forma, negli ultimi mesi è apparso sempre più attento alla sua forma fisica, fino a mostrarla in questa immagine che ha ottenuto quasi 2 milioni di like e che non ha lasciato indifferenti neanche alcune celebrità. Prime di tutte la co-star de La casa di carta Úrsula Corberó che sotto la foto ha commentato simpaticamente "È un pezzo di zenzero che hai comprato al supermercato o è un braccio?". Le ha fatto eco Luka Peros, anche lui protagonista della serie di Netflix, che ha aggiunto:" Ora ho la mia guardia del corpo a Madrid". Anche lo stilista spagnolo Pelayo Díaz ha ironizzato: "Dove vai con quel pallone da basket?". Non sono mancati i numerosi complimenti dei fan che hanno dimostrato di apprezzare la nuova forma fisica dell'attore. Ma c'è anche qualcuno che pensa si tratti di un effetto speciale raggiunto grazie a qualche app di editing fotografico.