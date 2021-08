La casa di carta 5: Quella morte scioccante ha un senso e lo capiremo nella stagione finale

News Serie TV

Il drama di successo di Netflix tornerà con la prima parte del capitolo conclusivo il 3 settembre.

È passato più di un anno da quel terribile colpo di scena ne La casa di carta. Stiamo parlando della morte di Nairobi, uno dei personaggi più amati della popolare serie spagnola di Netflix, interpretato da Alba Flores. La determinata falsaria era riuscita a farsi beffe della Grande Mietitrice quando il suo cuore di mamma l'aveva esposta al colpo di un cecchino nella terza stagione, per poi morire brutalmente e repentinamente per mano dello spietato Gandia (Jose Manuel Poga) nella quarta. Una dipartita ancora oggi difficile da accettare, giudicata da gran parte dei fan più devoti senza senso, sebbene un senso lo abbia eccome, come riferito dal produttore esecutivo e regista Jesus Colmenar al press tour estivo della Television Critics Association.

La casa di carta 5: Il senso della morte di Nairobi

Colmenar ha spiegato ai giornalisti che la morte di Nairobi era necessaria per aprire la strada alla guerra totale che attende i ladri con la maschera di Salvador Dalí nella quinta stagione - una resa dei conti di cui il trailer ufficiale de La casa di carta rilasciato poche settimana fa ha definito l'entità in modo piuttosto chiaro. Ma anche per fare in modo che gli spettatori si sentano profondamente coinvolti quando il 3 settembre si approcceranno alla prima parte di quest'ultimo capitolo (i cinque episodi della seconda saranno disponibili invece dal 3 dicembre).

"Il personaggio di Nairobi non era tagliato per la guerra che vedremo in questa stagione finale", ha detto Colmenar. "Non ci doveva essere. Credo che ciò dia ai personaggi uno slancio che sarebbe stato troppo complesso aggiungere diversamente". Proprio come le morti di Berlino (Pedro Alonso), Mosca (Paco Tous) e Oslo (Roberto Garcia) prima di lei, la vita e la morte di Nairobi ha dato slancio ai personaggi e alla storia. "Uccidiamo i nostri personaggi e questo aggiunge tensione", ha concluso il produttore. "È una buona cosa non poter sapere chi sarà ucciso e cosa accadrà".

