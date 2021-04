La casa di carta 5: Miguel Herrán dice addio al suo Rio, le riprese sono terminate?

News Serie TV

Con un post su Instagram, l'attore che interpreta Rio nella popolare serie tv Netflix si è congedato dal suo personaggio: significa che l'uscita della quinta stagione è più vicina?

A oltre un anno dall'uscita della quarta parte de La casa di carta, l'unica domanda che i fan della serie spagnola di Netflix continuano a farsi è: quando uscirà la parte 5? Probabilmente presto, sentiamo di dirvi. A suggerirlo è l'ultima foto postata dal protagonista Miguel Herrán, che nella serie interpreta il passionale Rio. L'attore ha pubblicato su Instagram un selfie accompagnato da una didascalia con cui ha detto addio al suo personaggio ringraziandolo per il viaggio condiviso ne La casa di carta. Un dettaglio che ci fa pensare che le riprese della serie siano effettivamente terminate, o lo siano quanto meno per Herrán.

"Grazie Rio, ti amo", la dedica di Miguel Herrán a Rio

Accanto alla foto, un semplicissimo selfie scattato in auto, Miguel Herrán ha scritto: "Rio... stato un viaggio incredibile quello fatto con te. Oggi chiudiamo un capitolo insieme. E posso solo dirti due cose: GRAZIE E TI AMO!". Sotto al post sono fioccati moltissimi commenti tra cui spiccano, tra mille cuori, quelli dei colleghi della serie Pedro Alonso (Berlino), Jaime Lorente (Denver), Álvaro Morte (Il Professore) e Belen Cuesta (Manila). Tutti hanno ringraziato l'attore per il lavoro svolto e, a questo punto, siamo ancora più curiosi di sapere cosa accadrà al suo personaggio.

Quando esce La casa di carta 5?

Le riprese della quinta e ultima parte de La casa di carta sono iniziate ad agosto 2020 e si sono svolte tra Danimarca, Spagna e Portogallo. Naturalmente i lavori sono stati rallentati dai rigidi protocolli anti-Covid che tutti hanno dovuto rispettare. Negli ultimi mesi gli attori hanno postato qualche foto dal set cercando sempre di non far trapelare spoiler (fatta eccezione per Najwa Nimri la quale, durante una diretta Instagram, ha svelato non volendo un importante spoiler sulla Parte 5 de La casa di carta). Che le riprese siano terminate - o stiano comunque volgendo al termine - lo testimonia anche il fatto che alcuni dei protagonisti stanno per assumere nuovi impegni lavorativi: è il caso di Álvaro Morte che sta per iniziare a girare la serie di Prime Video Boundless, nella quale sarà l'esploratore El Cano. Volendo essere ottimisti, si può pensare che La casa di carta 5 possa uscire su Netflix già entro l'estate. Ma non vogliamo darvi false speranze, quindi attendiamo notizie ufficiali da parte di Netflix.