La casa di carta 5, le riprese sono ufficialmente terminate: L'annuncio di Netflix

Cala il sipario sulla serie di successo spagnola, il messaggio del servizio di video in streaming: "Grazie per aver fatto parte de La Resistencia".

La notizia era nell'aria già ieri e nelle scorse settimane quando gli attori de La casa di carta avevano postato sui social i loro personali messaggi di addio alla serie. Ma ora abbiamo la conferma: le riprese della quinta e ultima parte del drama d'azione spagnolo sono ufficialmente terminate. A comunicarlo è proprio Netflix con un messaggio postato sui social.

What started as a heist, ended as a family.



It’s a wrap on Part 5 of La Casa de Papel / Money Heist.



Thank you to all the fans for being part of La Resistencia! We can’t wait to show you how this story ends. pic.twitter.com/ey2TuEZENh — Netflix (@netflix) May 14, 2021

"Era una banda e oggi è diventata una famiglia": Il messaggio di Netflix per la fine delle riprese

"Era una banda e oggi è diventata una famiglia. Grazie a tutti i fan per aver fatto parte de La Resistencia. Non vediamo l'ora di farvi scoprire come finirà la storia", si legge nel post pubblicato da Netflix sui social. A corredo c'è una foto con tutti i protagonisti sul set, sorridenti e in amicizia. Cancellata dopo la prima stagione dalla spagnola Antena 3, la serie di Álex Pina incentrata su un'incredibile rapina prima alla Zecca di stato spagnola e poi alla Banca di Spagna condotta da un gruppo di ladri improvvisati guidati dal cosiddetto "Professore", è stata salvata da Netflix che ne ha fatto un successo internazionale (la serie non in lingua inglese più vista sul servizio, prima che arrivasse la francese Lupin).

Quando esce La casa di carta 5?

Le riprese della quinta e ultima parte de La casa di carta sono iniziate ad agosto 2020 e si sono svolte tra Danimarca, Spagna e Portogallo. I lavori sono andati a rilento per via dei rigidi protocolli anti anti-Covid ma alla fine il risultato è stato portato a casa. Ancora non conosciamo una data di uscita della Parte 5. La speranza è che i nuovi episodi della serie Netflix incentrata su una delle rapine più improbabili e famose della tv, possano arrivare in streaming nei prossimi mesi. A questo punto parte il toto data in attesa dell'annuncio ufficiale. Intanto, vi rimandiamo al nostro approfondimento che racchiude tutte le anticipazioni e quello che sappiamo sulla trama e sul cast de Le casa di carta 5.