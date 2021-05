La casa di carta 5: Addio, Professore! Il commosso saluto di Álvaro Morte

News Serie TV

L'attore ha immortalato in un video i suoi ultimi istanti sul set della serie di successo di Netflix.

Per gli attori de La casa di carta è arrivato il momento di dire addio ai personaggi che li hanno resi famosi in tutto il mondo. Dopo il saluto dell'interprete di Rio Miguel Herrán, un altro dei protagonisti assoluti della serie si è congedato dal suo personaggio pubblicando un video strappalacrime su Instagram. Parliamo di Álvaro Morte, che tutti abbiamo amato nei panni dell'iconico Professore. Lasciati gli inconfondibili occhiali nel cassetto, l'attore ha salutato da lontano il set de La casa di carta, che arriverà prossimamente su Netflix con la Parte 5, l'ultima.

La casa di carta: Ultimo giorno sul set per Álvaro Morte

"Lasciando per l'ultima volta il set de La casa di carta. Non servono parole. Sono grato per tante cose, per tutto. Per i fan (la prima cosa, ovviamente), l'intero team di Vancouver Media e Netflix. E sono grato anche a te, mio caro Professore, Mi mancherà così tanto passare bei momenti con te. Grazie", ha scritto Álvaro Morte sotto al video in cui si mostra in auto, visibilmente emozionato, mentre lascia per sempre il set della serie che gli ha assicurato il successo. Sotto al post sono in evidenza i commenti dei suoi compagni di viaggio Luka Peros, Esther Acebo, Pedro Alonso, Najwa Nimri e molti altri. "Se siamo a questo punto guardando questo video, non immaginiamo come staremo per il finale", è il commento di Netflix Spagna. In ogni caso, il caro Professore non rimarrà a lungo con le mani in mano. Morte, infatti, sta per iniziare a girare la serie di Prime Video Boundless, nella quale sarà l'esploratore El Cano.

Riprese agli sgoccioli

Le riprese della quinta e ultima parte de La casa di carta sono iniziate ad agosto 2020 e si sono svolte tra Danimarca, Spagna e Portogallo. I lavori sono stati rallentati dai rigidi protocolli anti-Covid ma, come sembra, sono ormai in dirittura d'arrivo. La speranza è che i nuovi episodi possano arrivare su Netflix nei prossimi mesi, magari entro l'estate (non costa niente sognare). In attesa di saperne di più sulla data di uscita della serie Netflix incentrata su una delle rapine più improbabili e famose della tv, vi rimandiamo al nostro approfondimento che racchiude tutte le anticipazioni sulla trama e sul cast de Le casa di carta 5.