La casa di carta 5: Le nostre videointerviste a Pedro Alonso, Belén Cuesta ed Enrique Arce in attesa del gran finale

Arrivano il 3 dicembre gli ultimi 5 episodi della serie spagnola diventata un fenomeno mondiale: abbiamo intervistato gli interpreti di Berlino, Manila e del terribile Arturito che hanno fatto il punto sulla loro esperienza nella serie Netflix (e lasciato qualche porta aperta per il futuro).

Manca poco al gran finale de La casa di carta, la serie dei record partita dalla Spagna e arrivata a conquistare tutto il mondo diventando una delle serie non in lingua inglese più viste di sempre su Netflix (nonostante sia stata recentemente scavalcata da Squid Game, occupa ancora il secondo, il terzo e il quarto posto della Top 10 Globale delle serie tv del servizio). Il 3 dicembre arriveranno in streaming gli ultimi 5 episodi che sveleranno finalmente l'esito della rapina più appassionante e famosa della storia della tv. Mentre il Volume 2 della Parte 5 ci riporterà, per l'ultima volta, a Madrid dentro la Banca di Spagna dove la banda del Professore tenterà il tutto per tutto per mettere a segno il colpo del secolo, a Roma abbiamo incontrato di persona alcuni dei protagonisti della serie creata da Álex Pina: Pedro Alonso, Belén Cuesta ed Enrique Arce, conosciuti meglio come Berlino, Manila e Arturo Román (per tutti Arturito).

Con un panorama pazzesco alle spalle, i tre attori spagnoli ci hanno parlato della loro esperienza nella serie, del loro rapporto con i personaggi e dei progetti futuri (spoiler: ci sarà mai uno spin-off de La casa di carta? Sentite cosa ci ha detto l'interprete del ladro/artista/dandy Berlino). Bocca chiusa, invece, su qualsiasi anticipazione relativa ai prossimi episodi (che Netflix sta mantenendo super segreti, ma per averne un assaggio potete vedere il trailer ufficiale della Parte 5 Volume 2 de La casa di carta qui). Proprio sulla segretezza e sulla difficoltà di mantenere riservati i tanti colpi di scena della serie si sono soffermati Belén Cuesta ed Enrique Arce. Guardate il video qui sotto con le interviste complete.