La Casa di Carta 5: L'emozionante trailer ufficiale italiano della seconda parte dell'ultima stagione

La Casa di Carta 5 - Volume 2: Gli episodi finali della quinta stagione della serie spagnola creata da Álex Pina arrivano in streaming su Netflix il 3 dicembre. Ecco il trailer ufficiale in italiano.

Il piano del Professore, colpito duramente dopo la perdita di uno dei membri più valorosi della sua banda, Tokyo, giungerà a un epico epilogo negli ultimi 5 episodi della stagione finale de La casa di carta attesi su Netflix il prossimo 3 dicembre. Il servizio di video in streaming ha appena rilasciato il trailer ufficiale italiano nel quale vediamo i protagonisti alle prese con l'ultimo atto della rapina più famosa della tv. Guardatelo qui sotto





La casa di carta 5: Dove eravamo rimasti

Nei primi 5 episodi de La casa di carta 5 abbiamo assistito alla guerra totale tra la Banda, ormai rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore, e il nemico più pericoloso di sempre: l'esercito guidato dal Comandante delle Forze Speciali Sagasta (José Manuel Seda). Braccati dai militari, Lisbona, Denver e tutti gli altri si sono salvati soltanto grazie al gesto estremo di Tokyo (Úrsula Corberó) che ha attivato una bomba facendosi esplodere e trascinando con sé il brutale César Gandía (José Manuel Poga). Il Professore (Alvaro Morte), intanto, bloccato nel suo bunker dopo essere stato scoperto da Alicia Sierra (Najwa Nimri), ha aiutato quest'ultima a partorire la sua bambina. Considerata una nemica e un soggetto pericoloso dalla polizia, ormai Sierra si trova inconsapevolmente dalla parte della Banda del Professore.

Come finirà la rapina? Le anticipazioni dei nuovi episodi

Nei nuovi 5 episodi la Banda inizialmente non saprà come orientarsi senza la preziosa guida del Professore: bisognerà seguire il piano portando a termine il colpo e facendo uscire l'oro dalla Banca di Spagna o pensare a salvarsi la vita? Il Professore, però, sarà pronto a intervenire per la prima volta in prima persona per andare in soccorso ai suoi mentre il nemico, ferito ma più pericoloso che mai, sarà ancora all'interno della Banca di Spagna. Molte sono ancora le questioni rimaste in sospeso che, si spera, verranno chiarite nel finale. Una per tutte: il figlio di Berlino sarà decisivo per portare a termine la rapina?