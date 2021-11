La Casa di Carta 5: Il trailer finale smonta una popolarissima teoria dei fan (e ne conferma un'altra?)

News Serie TV

Il trailer ufficiale della parte 5 - Volume 2 della serie spagnola di Netflix ha mostrato alcuni dettagli su cui gli appassionati già si stanno confrontando: ecco un'ipotesi da scartare e una, invece, che prende sempre più piede.

Com'è tradizione, i trailer de La casa di carta fanno sempre molto discutere e svolgono alla perfezione il loro compito di alimentare l'attesa per la serie, attesa che stavolta è ancora più trepidante visto che soltanto gli ultimi 5 episodi, in uscita il prossimo 3 dicembre su Netflix, ci dividono dal finale della storia. Così anche il trailer ufficiale della parte 5 - Volume 2 de La casa di carta, rilasciato ieri dal servizio di video in streaming, ha subito alimentato un gran dibattito tra i fan che sui social si sono confrontati immaginando anticipazioni, teorie e ipotesi su come si concluderà la rapina più famosa della tv. Ecco perché la clip (che potete rivedere qui sotto) smonterebbe definitivamente una popolare teoria che circola sul web da anni e, nel frattempo, confermerebbe una soluzione a cui in molti hanno pensato.

La casa di carta 5 - parte 2: Trailer ITA: La casa di carta 5 - Volume 2: Il Trailer Italiano Ufficiale - HD

La casa di carta 5: Tokyo narrerà ancora la storia

Dopo la morte di Tokyo (a proposito, è improbile che sia ancora viva come alcuni sostengono, visto che la conferma anche Denver nel trailer), entrerà in scena il Professore (Alvaro Morte) che, a quanto pare, si consegnerà alla polizia ed entrerà personalmente nella Banca di Spagna per salvare i suoi. Come si capisce dal trailer, però, sarà ancora la voce del personaggio di Úrsula Corberó a narrare la storia e non quella del Professore come alcuni ipotizzavano. L'attrice apparirà con molta probabilità soltanto in alcuni flashback (ed evidentemente non sarà l'unica rimasta in vita, per raccontare l'intera storia).

Il figlio di Berlino sarà il vero "deus ex machina"?

Ciò che invece appare sempre più probabile è l'entrata in scena di Rafael, il figlio di Berlino (Pedro Alonso), interpretato da Patrick Criado. Lo abbiamo conosciuto nella prima parte della quinta stagione ma potrebbe essere un personaggio fondamentale in questi ultimi 5 episodi. Secondo alcuni, il fatto che non sia presente nel nuovo trailer significa proprio che avrà un ruolo importante (su cui Netflix starebbe sapientemente tacendo). Nella clip vediamo Berlino preoccupato e in preda al panico (spacca con una sedia un'intera vetrina). C'è chi sospetta che Rafael possa tradire suo padre fuggendo con la fidanzata di Berlino, Tatiana (Diana Gomez) e - soprattutto - che possa essere il vero asso della manica del Professore. Da ingegnere informatico con un master in cyber security, Rafael potrebbe sicuramente essere d'aiuto alla banda. D'altronde il Professore non si consegnerebbe così alla polizia senza avere un nuovo e più elaborato piano, no? Fortunatamente non manca molto per scoprire la verità. Il 3 dicembre sapremo tutto ma, fino ad allora, sentitevi liberi di condividere anche voi le vostre affascinanti teorie.