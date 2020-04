La casa di carta 4: Netflix svela in anticipo i titoli dei nuovi episodi

News Serie TV

La serie di successo torna sul servizio di video in streaming il 3 aprile.

A poche ore dal ritorno in tv de La casa di carta con la Parte 4 - l'appuntamento è fissato per questo venerdì - Netflix rivela con un video i titoli degli otto nuovi episodi della popolare serie spagnola con il Professore e la sua banda di ladri, la più vista della piattaforma tra quelle in lingua non inglese. Alcuni dei titoli rendono piuttosto chiaro cosa dobbiamo aspettarci da questo quarto capitolo, motivo per il quale proseguire la lettura potrebbe essere sconsigliato a chi preferisce non avere alcun tipo di anticipazione.

La casa di carta: La Parte 4 e i titoli degli episodi

Il nuovo ciclo di episodi inizia nel caos: il Professore (Álvaro Morte) è convinto che Lisbona (Itziar Ituño) sia stata giustiziata, Rio e Tokio (Miguel Herrán e Úrsula Corberó) hanno distrutto un mezzo della polizia e Nairobi (Alba Flores) lotta tra la vita e la morte. La banda sta affrontando uno dei momenti più difficili di sempre e la presenza di un nemico tra i suoi stessi ranghi ostacola seriamente la riuscita del colpo. Non a caso, e senza alcuna rassicurazione, Game Over è il titolo del primo episodio, sebbene si faccia subito spazio ai festeggiamenti nel successivo Il matrimonio di Berlino. Seguono gli episodi Lezione di anatomia, Paso doble, 5 minuti prima e KO tecnico. Decisamente criptici i titoli degli ultimi due episodi: Colpo alla tenda e Il piano Parigi. Sul finire, dove ci porteranno gli autori? Fuori dalla Banca di Spagna? E Parigi è forse un nuovo personaggio?

Il documentario La casa di carta: Il fenomeno

Il 3 aprile, Netflix proporrà ai propri abbonati un'esperienza a 360° con La casa di carta: Il fenomeno. In aggiunta ai nuovi episodi, gli affezionati avranno l'opportunità di osservare da una prospettiva inedita come la creazione di Álex Pina sia diventata in poco tempo un successo senza precedenti per il servizio di video in streaming, anche in Italia, con un documentario che permetterà anche di scoprire numerose curiosità sulla serie e i suoi idolatrati protagonisti.