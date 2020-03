La casa di carta 4, il creatore assicura: "Per gli spettatori sarà un elettroshock!"

News Serie TV

Lo showrunner Álex Pina promette che la Parte 4 della serie non deluderà le aspettative.

Mentre c'è sempre più attesa per i nuovi episodi de La casa di carta che sono attesi su Netflix per il prossimo 3 aprile, il creatore e showrunner del drama spagnolo Álex Pina (insieme al collega sceneggiatore Javier Gómez e al regista Jesús Colmenar) ha parlato con l'agenzia di stampa spagnola EFE dell'attesissima Parte 4 facendo capire quello che dobbiamo aspettarci e che direzione prenderà la serie. Pina non ha dubbi: la quarta 'stagione' sarà un elettroshock che farà balzare gli spettatori dal divano!

La casa di carta 4, Álex Pina: "La mia serie è come le montagne russe"

Lo showrunner ha paragonato la quarta parte della serie alle montagne russe. "In questa stagione abbiamo cercato di rallentare il ritmo per concentrarci sulle storie dei personaggi. Nel bel mezzo del caos ci fermiamo per poi fare una discesa selvaggia nella seconda metà", ha anticipato Pina. "Defibrilleremo lo spettatore sul suo divano. Abbiamo giocato più che mai con il rischio e con il pericolo. Cerchiamo sempre situazioni estreme", ha aggiunto. La quarta parte anche secondo Gómez e Colmenar "provocherà lo shock più grande di tutte le quattro stagioni". Nei nuovi episodi la produzione ha affrontato sfide quasi estreme e tesissime scene d'azione come una in cui sono coinvolti degli elicotteri militari e altre girate in pieno centro a Madrid. Le riprese continue, senza pausa tra la terza e la quarta parte, hanno permesso di non perdere il ritmo. La sceneggiatura degli otto episodi della quarta parte - ha rivelato Gómez - è stata scritta in soli due mesi.

Il successo internazionale de La casa di carta

La popolarità che La casa di carta ha ottenuto a livello internazionale non snaturerà la serie. È un'altra delle rassicurazioni che ha voluto fare Pina dicendo che il drama di Netflix non rinuncerà mai al suo DNA iniziale fortemente radicato nella cultura spagnola. Il successo, tuttavia, ha permesso ai creatori di lavorare con un budget più elevato dalla terza parte in poi. "Il nostro modo di lavorare in squadra in realtà è rimasto sempre lo stesso e abbiamo cercato sempre di mantenere alta la qualità e di non far perdere alla serie un appeal internazionale", ha assicurato il regista Jesús Colmenar.

Sentendo queste anticipazioni, sembra proprio che ci siano tutte le premesse per una stagione che potrebbe tenere tutti incollati allo schermo. Non resta che armarsi di pazienza fino al 3 aprile!