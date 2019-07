La Casa di Carta 3: Miguel Herran, l'interprete di Rio, piange su Instagram

News Serie TV

Con un brevissimo video, l'attore si è mostrato in lacrime ai suoi fan, ma non è una trovata promozionale.

Manca sempre meno al 19 luglio, data di debutto della terza stagione de La Casa di Carta, l'apprezzata serie Netflix di produzione spagnola. Ma mentre i fan e la stampa trascorrono con entusiasmo questi ultimi giorni che li separano dal binge-watching selvaggio, un membro del cast ha rivelato di non sentirsi al meglio della forma. Si tratta di Miguel Herran, l'attore 23enne che interpreta Rio, che in un brevissimo video condiviso su Instagram si è mostrato in lacrime.

"Potrei caricare migliaia di foto fantastiche, che ho raccolto per alimentare questa macchina da menzogne che è Instagram", ha scritto Herran nella didascalia della clip che ha già superato 2 milioni di visualizzazioni: "Potrei gonfiare il mio ego e riempire il mio vuoto di 'mi piace'... ma non oggi! Oggi ho deciso di regalarvi una parte sincera di me... non voglio entrare nel dettaglio di ciò che mi sta accadendo, perché io stesso non saprei spiegarlo. Però questo qui sono io. Senza filtri, senza edulcorante o bugie".

Tra i tanti messaggi di affetto che si sono accumulati nelle scorse ore, non sono mancati quelli dei suoi colleghi: Esther Acebo, che nella serie interpreta Mónica Gaztambide, aka Stoccolma, ha scritto 'ti voglio bene piccolo'; "Ti abbraccio amico, forte", sono state le parole di Álvaro Morte, ovvero Il Professore, mentre Mosca (Paco Tous), ha commentato "Vorrei abbracciarti forte!".

Non sappiamo esattamente cosa gli sia successo, se si tratti di un lutto o di un forte malessere interiore, ma speriamo che Miguel Herrera torni presto a sorridere.