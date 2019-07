La Casa di Carta 3: Il nuovo ispettore di polizia sarà un mix tra Terminator e Colombo

News Serie TV

Parola di Najwa Nimri, l'attrice che vestirà i panni della nuova poliziotta incaricata di acciuffare la banda di ladri.

Il prossimo 19 luglio la banda di ladri più amata di Netflix tornerà a colpire con la terza stagione de La Casa di Carta. Ci saranno nuovi membri, ma anche una nuova poliziotta incaricata di acciuffarli, una donna di dubbia moralità, con una lunga chioma rossa, uno strano occhio di colore blu e una gravidanza di otto mesi in corso. Il suo nome è Alicia Sierra ed ha il volto di Najwa Nimri, che in un'intervista con El Mundo ha dato qualche anticipazione sul suo personaggio, descrivendolo come "un mix tra Terminator e Colombo".

"Alicia gioca con gli strumenti che le vengono forniti dal sistema, pur non credendo in esso", ha spiegato l'attrice. "Ne La Casa di Carta i ladri sono i buoni e i poliziotti sono i cattivi", spiega Nimri. "Il mio personaggio è un mix tra Terminator e Colombo, una donna che crede che la moralità dipenda dalla necessità. È ossessionata dall'idea di giocare, non si tratta di vincere o perdere. Lei rifiuta la ripetizione e la routine, ha un desiderio quasi ossessivo di provare cose nuove. La sua non è una gravidanza voluta, per cui non le interessa salvaguardare l'incolumità del suo bambino. Gioca senza pensare alle possibili conseguenze". "

Nel nuovo ciclo di episodi, il Professore (Álvaro Morte) rimette insieme la banda quando Rio (Miguel Herrán) viene catturato dalle autorità. L'unico modo per salvarlo e proteggere il segreto che li unisce è organizzare un nuovo colpo, questa volta ancora più grande, per il quale c'è bisogno di nuove reclute come Bogotà e Marsiglia (le aggiunte al cast Hovik Keuchkerian e Luka Peros), il fantomatico Ingegnere (Rodrigo de la Serna) e la detective Raquel Murillo (Itziar Ituno).