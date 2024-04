L'universo di The Sandman si espande con Dead Boy Detectives: Il trailer ufficiale della nuova serie

News Serie TV

Tutti gli episodi della serie soprannaturale saranno disponibili in streaming su Netflix dal 25 aprile.

"Un fastidioso fantasma ti tormenta? Un demone ti ha rubato i ricordi più belli? Non ti resta che chiamare i Detective Defunti". Il 25 aprile sarà disponibile in streaming su Netflix Dead Boy Detectives, una nuova serie tv parte dell'universo di The Sandman. Questo non solo perché viene fuori dallo stesso fumetto di culto di Neil Gaiman da cui è tratta la serie di successo. Netflix anticipa che demoni, fantasmi e personaggi di quelle storie, tra cui Morte, torneranno in questa nuova interazione. Qui di seguito è possibile apprezzarne una lunga anteprima nel trailer ufficiale.





La trama e il cast di Dead Boy Detectives

Dead Boy Detectives porta sugli schermi i personaggi presentati per la prima volta al pubblico nel 25° numero di The Sandman. I Detective Defunti rispondono ai nomi di Edwin Payne (interpretato da George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri, The Lodge), ovvero "il cervello" e "i muscoli" dell'omonima agenzia. Adolescenti nati a decenni di distanza che si incontrano nell'aldilà, Edwin e Charles sono migliori amici e fantasmi... che si occupano di risolvere misteri. Insieme affrontano folli avventure, incluso sfuggire a streghe malvagie, all'inferno e alla Morte stessa. Con l'aiuto di una sensitiva di nome Crystal (Kassius Nelson, White Lines) e della sua amica Niko (Yuyu Kitamura, Expats) riescono a risolvere alcuni dei casi paranormali più complessi del mondo dei mortali.

La serie potrebbe considerarsi a tutti gli effetti uno spin-off di The Sandman, vista la presenza di Morte, interpretata nuovamente da Kirby Howell-Baptiste. Mentre Edwin e Charles cercano di sfuggirle ad ogni passo non volendo lasciare il regno dei vivi, si imbattono in una moltitudine di altri personaggi vivi e morti. In ordine sparso, Briana Cuoco (L'assistente di volo) veste i panni di Jenny Green, la padrona di casa di Crystal e Niko e la proprietaria della macelleria Tongue & Tail; Ruth Connell (Supernatural) di Night Nurse, un'oberata burocrate di Morte con il compito di garantire che i giovani defunti raggiungano la propria vita ultraterrena appropriata; Michael Beach (Dahmer) di Tragic Mick, un tricheco diventato uomo che possiede un negozio di magia pieno di cose utili; Jenn Lyon (Claws) di Esther, una strega che nutre del rancore nei confronti dei due protagonisti; Lukas Gage (YOU) di Cat King, un affascinante truffatore e spirito felino itinerante molto interessato a Edwin; David Iacono (L'estate nei tuoi occhi) di David, un demone potente e minaccioso che tormenta i Detective Defunti e Crystal; e Caitlin Reilly (Hacks) e Max Jenkins (Dead to Me) di Litty e Kingham, due spiritelli sboccati che rappresentano una seccatura per Edwin e Charles.