L'universo di Bosch si espande con due nuovi spin-off

News Serie TV

Le nuove serie si concentrano sull'ex partner di Harry Bosch, Jerry Edgar, e su un personaggio mai visto prima nella serie.

Bosch è sulla buona strada per diventare un franchise, fenomeno sempre più diffuso tra le produzioni televisive dopo i fortunati casi di Yellowstone, One Chicago, FBI, Law & Order e Power, ai quali solo poche ore fa si sono aggiunte Billions e Dexter. Amazon Studios ha annunciato che sta lavorando allo sviluppo di altri due spin-off del crime drama basato sui romanzi di Michael Connelly con protagonista il detective Harry Bosch. Si aggiungerebbero, oltre che alla serie principale conclusasi nel 2021 dopo sette stagioni, al recente sequel Bosch: L'eredità, presto disponibile con la seconda stagione (in Italia, entrambe le serie fanno parte dell'offerta di Prime Video).

Bosch: I due nuovi spin-off in sviluppo

Per quanto riguarda il primo progetto in sviluppo, si tratta di un poliziesco incentrato sull'ex partner di Harry Bosch, il detective Jerry Edgar, e lo segue dopo essere stato scelto per una missione sotto copertura dell'FBI a Little Haiti, quartiere residenziale di Miami. In questo luogo affascinante, Edgar deve bilanciare la sua nuova vita con il ventre grintoso della città mentre è inseguito dal suo misterioso passato. Jamie Hector, interprete di Jerry Edgar nelle sette stagioni di Bosch, è in trattativa per riprendere il ruolo nella nuova serie, prodotta a livello esecutivo da Connelly insieme con Larry Andries (Blue Bloods, Le regole del delitto perfetto).

Il secondo, anch'esso senza titolo, segue invece Renee Ballard, un personaggio che nei romanzi di Connelly dirige la nuova divisione Delitti irrisolti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Oltre a indagare sui cosiddetti casi "a pista fredda", lei lavora per portare credibilità al dipartimento e giustizia alla comunità. Avendo avuto come maestro il suo alleato e mentore in pensione Harry Bosch, Renee fa le cose a modo suo, risolvendo i casi in modi non convenzionali mentre naviga nelle politiche di essere una donna in ascesa nella polizia di Los Angeles. Anche in questo caso il team di produzione include Connelly, oltre al veterano di The Closer Michael Alaimo e al suo collega di Major Crimes Kendall Sherwood.