L'Ombra dello Scorpione di Stephen King: Nel cast anche Katherine McNamara ed Eion Bailey

I due attori raggiungono James Marsden, Amber Heard, Alexander Skarsgård e Whoopi Goldberg.

CBS All Access continua a mettere insieme il cast di The Stand, la miniserie di 10 episodi basata sul famoso romanzo di Stephen King L'Ombra dello Scorpione. Gli ultimi ad aver firmato per un ruolo sono Katherine McNamara, in questo momento nel cast di Arrow, ed Eion Bailey, visto precedentemente in C'era una volta.

Scritta dall'ideatore di SEAL Team Ben Cavell con Josh Boone (Colpa delle stelle), anche regista di tutti gli episodi, The Stand racconta di un mondo decimato da un virus sfuggito al controllo dell'uomo. Il destino dell'umanità si regge sulle deboli spalle dell'ultracentenaria Abagail (interpretata da Whoopi Goldberg), leader spirituale di un gruppo di sopravvissuti che tenta di ricreare una società democratica a Boulder, in Colorado. Tuttavia, i loro peggiori incubi si realizzano nella figura di Randall Flagg (Alexander Skarsgård), l'Uomo Nero, un tirannico e spietato demonio con poteri soprannaturali.

Famosa anche per i suoi trascorsi in Shadowhunters, McNamara interpreterà Julie Lawry, una ragazza di provincia con un lato selvaggio che Lloyd Henreid (Nat Wolff), un criminale fermamente leale a Randall, incontra a Las Vegas. Bailey sarà invece Teddy Weizak, un sopravvissuto al virus che fa parte del gruppo di Harold Lauder (Owen Teague) a Boulder. I produttori hanno ingaggiato inoltre Hamish Linklater (Legion) per il ruolo del Dott. Ellis, un colonnello specializzato in malattie infettive il cui sogno è diventare l'eroe che debellerà l'epidemia.