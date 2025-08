News Serie TV

Il quarto episodio ha mostrato al pubblico e ai ragazzi dell'Istituto una stanza speciale, detta stanza di recupero: ma cosa succede lì dentro?

Il quarto episodio di L’Istituto introduce nuovi personaggi e svela qualche altro tassello del grande mistero rappresentato da questa struttura che rapisce bambini trasformandoli in cavie da laboratorio. Questi, però, non sono bambini come tanti. Sono dotati di abilità speciali, in grado di controllare telepatia e telecinesi, e attraverso i propri esperimenti L’Istituto spera di poter sfruttare quelle loro abilità. Per cosa non è dato sapere ma, come spiega la direttrice, è tutto fatto in nome della scienza. Nel corso del quarto episodio, Luke e Avery riescono a scoprire anche cosa caratterizza la Seconda Casa della struttura dov’è finita Kalisha. Ma cos’è esattamente la stanza di recupero?

L’Istituto, che cos’è la stanza di recupero e quanto è pericolosa?

Nel terzo episodio Luke e i suoi amici hanno dovuto salutare Kalisha, ormai ritenuta idonea alla Seconda Casa. Dopo la solita cerimonia di addio con tanto di torta e candeline, Kalisha è scomparsa in un lungo corridoio e Avery ha perso contatto. Nel quarto episodio riesce a ristabilirlo e, collegando telepaticamente anche Luke, insieme sbirciano la Seconda Casa. Tra le tante stranezze, i tre ragazzi si rendono conto di un ronzio persistente che arriva da una porta chiusa: quella è la stanza di recupero. Ma recupero di cosa?

Pur avendo ormai trascorso del tempo nella Seconda Casa, Kalisha racconta agli amici di non aver sentito parlare della stanza di recupero per cui non ha idea di cosa ci sia al suo interno. Avery, però, sembra essere molto spaventato e non vuole indagare in un primo momento. Cambia idea più avanti, utilizzando la mente di un addetto alle pulizie per scoprire cosa avviene lì dentro e ritrova Greta, la bambina che è stata colpita alla testa da Harry. La Sigsby aveva mentito loro, affermando che Greta fosse ancora viva. Invece è stata trasportata nella stanza di recupero, che sembrerebbe essere una sala operatoria o una sorta di crematorio. Negli episodi precedenti i bambini hanno avvistato del fuoco nero, molto denso, uscire dal tetto della struttura della Seconda Casa, ma non ne hanno capito l’origine. E se quel posto fosse realmente un crematorio dove l’Istituto porta i bambini che non ce l’hanno fatta per sbarazzarsene? O, scenario peggiore, se fosse quello il destino di tutti i bambini ritenuti non più necessari? La direttrice Sigsby potrebbe aver mentito a Luke sul destino di tutti i partecipanti agli esperimenti, per cui non è detto che torneranno a casa dopo quell’esperienza.