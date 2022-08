L'imperatrice è la Sissi di Netflix: Data e primo trailer italiano della nuova serie

News Serie TV

Il drama storico, scritto da Katharina Eyssen, racconta i primi anni dell'iconica storia d'amore tra Elisabetta d'Austria e l'imperatore Francesco Giuseppe.

Dopo il successo di Bridgerton, Netflix non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di raccontare la sua Sissi, nonostante i molti film e le innumerevoli serie tv che negli anni hanno esplorato l'affascinante figura della sovrana d'Austria più famosa di sempre. L'imperatrice è una nuova serie originale tedesca che debutterà in streaming il prossimo 29 settembre. Nell'annunciare la data, il servizio ha diffuso anche il primo teaser trailer in italiano del drama storico composto da 6 episodi.





La trama e il cast de L'imperatrice

Scritta da Katharina Eyssen, L'imperatrice racconta i primi anni della vorticosa storia che nell'800 vede protagonisti la ribelle Sissi (Devrim Lingnau, nella foto in alto) e l’imperatore Francesco Giuseppe detto Franz (Philip Froissant) mentre vivono il loro amore tra obblighi, intrighi e lotte di potere alla corte viennese. Quando la giovane Elisabetta incontra l'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, l'amore inebriante della giovane coppia stravolge completamente la gerarchia di potere presso la corte viennese. Dopo il matrimonio l'imperatrice deve farsi valere non solo nei confronti della suocera Sofia, sovrana assetata di potere, ma anche con il cognato Maxi, che desidera il trono (e anche Sissi). Mentre le truppe nemiche si assembrano al confine dell'impero asburgico, i viennesi si ribellano contro l'imperatore. Elisabetta deve scoprire di chi si può fidare e qual è il prezzo da pagare per essere una vera imperatrice e un esempio di speranza per il popolo.

Il resto del cast include Melika Foroutan, Johannes Nussbaum, Elisa Schlott, Jördis Triebel, Almila Bagriacik e Wiebke Puls.