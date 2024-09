L'imperatrice, arriva finalmente la stagione 2: Data e primo trailer

News Serie TV

La serie in costume tedesca, con Devrim Lingnau e Philip Froissant, tornerà in streaming a novembre.

Poco più di due anni fa, la sfortunata storia dell'Imperatrice d'Austria Elisabetta di Baviera, da tutti conosciuta semplicemente come Sissi, era tornata ad affascinare il pubblico internazionale con la serie L'imperatrice. Ora, dopo una lunga attesa, il drama sta per tornare. Netflix ha annunciato con un primo trailer che i nuovi episodi saranno disponibili dal 22 novembre.

L'imperatrice 2: Stagione 2: il primo trailer in italiano della serie Netflix su Sissi - HD

L'imperatrice: Cosa ci aspetta nella stagione 2

Nella seconda stagione de L'imperatrice, la crisi tra Elisabeth e l'Imperatore d'Austria Franz Josef (interpretati da Devrim Lingnau e Philip Froissant) è stata da poco superata e la giovane coppia vuole godersi la ritrovata serenità coniugale quando sul castello di Schönbrunn si addensano nubi oscure: Franz deve affrontare un inatteso e potente avversario in Europa, mentre Elisabeth è sottoposta a una grande responsabilità, perché è necessario assicurare il futuro dell'impero con un erede al trono nel più breve tempo possibile. Quando il destino colpisce con tutta la sua forza, la relazione della coppia minaccia di spezzarsi definitivamente ed Elisabeth deve lottare non solo per la sua famiglia, ma anche per l'integrità della sua anima.

Un piccolo gioiello tutto europeo, L'imperatrice si è guadagnata i primi posti nelle classifiche delle serie tv più viste sul servizio streaming e ha convinto anche i critici, ottenendo velocemente il rinnovo per una seconda stagione (un mese dopo il debutto della prima) e vincendo l'Emmy di miglior serie internazionale. Il resto del cast include Melika Foroutan nel ruolo dell'Arciduchessa Sophie e Johannes Nussbaum dell'Arciduca Maximilian, la madre e il fratello minore dell'Imperatore.