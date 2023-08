L'ideatrice di Heartstopper: Dalla stagione 2 la serie tv va per la sua strada

News Serie TV

Per Alice Oseman, fumetto e serie tv sono ora due entità "molto separate".

Se avete letto l'omonima graphic novel da cui Heartstopper è tratta, vi sarete accorti che nella seconda stagione recentemente rilasciata da Netflix la serie di successo si concede molte più libertà. In un'intervista con Entertainment Weekly, Alice Oseman, che scrive e disegna la prima ed è l'ideatrice della seconda, ha confermato di vedere ora fumetto e serie tv come due entità "molto separate". È ancora "un adattamento abbastanza fedele", ma nella sua testa è contenta di "lasciare che lo show vada per la sua strada".

Heartstopper: Come la serie tv espande il mondo del fumetto

Precisando che quanto segue contiene anticipazioni per chi non ha completato ancora la visione dei nuovi episodi, l'aspetto più evidente di questa necessaria biforcazione è il modo in cui nella seconda stagione la serie espande il mondo che circonda i due protagonisti, Nick e Charlie (interpretati rispettivamente da Kit Connor e Joe Locke). Lo fa soprattutto con i loro amici. Il romanticismo tra Elle (Yasmin Finney) e Tao (William Gao), ad esempio, arriva direttamente dalle pagine del fumetto, ma nella serie c'è quello che Oseman ha definito "un enorme sviluppo" - lei accetta la proposta di lui di essere la sua fidanzata e successivamente decide di andare alla Lambert School of Art, fino a poco tempo prima causa di forti tensioni.

Lo stesso si può dire di Tara (Corinna Brown) e Darcy (Kizzy Edgell), con quest'ultima che lascia la casa di famiglia dopo un litigio con la madre omofoba. Ci sono inoltre Isaac (Tobie Donovan), che in una storia molto personale per Oseman realizza di essere asessuale, e gli insegnanti Ajayi e Farouk (Fisayo Akinade e Nima Taleghani), la cui storia è stata resa più importante dopo che l'ideatrice ha sentito come alcuni dei fan più adulti di Heartstopper non abbiano avuto la fortuna o la possibilità di vivere una storia d'amore come quella tra Nick e Charlie quando erano giovani.

"Ora che abbiamo messo insieme la storia d'amore tra Nick e Charlie, c'è spazio per esplorare cosa sta succedendo nelle altre relazioni della storia", ha spiegato Oseman. "Ad esempio, avevamo concluso la prima stagione con un piccolo accenno al fatto che sarebbe potuto succedere qualcosa tra Tao ed Elle, una sorta di sentimenti inespressi che abbiamo esplorato nella seconda. Inoltre, avevamo Tara e Darcy come una specie di coppia perfetta. Sono insieme da più tempo di tutti. Non sembravano avere problemi relazionali, ma poi nella seconda stagione abbiamo potuto approfondire cosa sta succedendo tra loro e scoprire che le cose non erano così perfette come sembravano... Amo tutti i miei personaggi e mi riesce difficile scegliere quale di loro sono stata più entusiasta di esplorare. A parte Nick e Charlie, che amo molto, molto profondamente per ovvi motivi, ero davvero entusiasta di esplorare la storia di Tao ed Elle. Nei fumetti c'è il romanticismo, ma non viene esplorato nel dettaglio, mentre nella serie lo facciamo molto di più. C'è un enorme crescendo nella loro storia d'amore e così tanto dramma e così tanta angoscia tra loro. Ma ero anche molto entusiasta della storia di Isaac, perché nella seconda stagione ha il suo percorso in cui scopre che potrebbe essere asessuale. Questa è una storia che raramente ho visto in tv e al cinema".

Oseman ha confermato di stare lavorando attivamente alla già ordinata terza stagione e ha aggiunto di essere "felicissima di poter espandere Heartstopper" ancora di più in essa. "Ci sono così tante cose nuove che ci stanno dando così tanto con cui giocare nella terza stagione".