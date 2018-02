L'ideatore di X-Files cambia idea: La serie potrebbe continuare "con o senza" Gillian Anderson

La decisione di Gillian Anderson di lasciare il ruolo di Dana Scully pareva escludere la possibilità di un ulteriore ciclo di episodi per il revival di X-Files, e questo sembrava mettere d'accordo anche l'ideatore Chris Carter. Almeno finora.

Se lo scorso mese, in un'intervista con Collider, Carter aveva detto che "per me X-Files è Mulder e Scully”, e che, "se fosse senza Scully, non lo farei. Non sarebbe il mio X-Files", durante una più recente chiacchierata con Digital Spy lo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo ha ribaltato apparentemente la sua convinzione rivelando: "Penso che X-Files abbia sicuramente dell'altro da dire, altre storie da raccontare, con o senza Gillian". Questo prima di aggiungere che non c'è ancora nulla di sicuro, che si potrebbe provare a coinvolgere l'attrice nella stessa misura ridotta in cui è stato fatto in passato col collega David Duchovny, e che in caso contrario sarebbe "dispiaciuto" di vederla andare via.

Le ultime parole della Anderson, al press tour invernale della Television Critics Association dello scorso mese, sono state: "Ci sono un sacco di cose che voglio fare nella mia vita e nella mia carriera. È stata un'opportunità straordinaria. Sono estremamente grata. [Ma] non voglio essere legata a fare una cosa per mesi e mesi... Come attrice mi piacciono le sfide. Ecco perché ho deciso di fare questo lavoro. Ed è tempo per me di appendere i panni di Scully. Questo è quanto - dico sul serio". Va però detto che, prima di lei, a mettere in dubbio la possibilità di un'altra stagione di X-Files (l'undicesima è in onda in Italia su Fox ogni lunedì alle ore 21:00) ci pensano le medie d'ascolto in evidente difficoltà: 4,1 milioni di spettatori e l'1.0 di rating nel target demografico 18-49, rispettivamente il 56 e 66 percento in meno rispetto alla stagione precedente.