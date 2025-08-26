TGCom24
News Serie TV

L'ideatore di True Detective e Matthew McConaughey di nuovo insieme per una serie tv di Netflix

Emanuele Manta

L'ideatore di True Detective Nic Pizzolatto lavora a una nuova serie tv per Netflix con protagonisti Matthew McConaughey e Cole Hauser.

L'ideatore di True Detective e Matthew McConaughey di nuovo insieme per una serie tv di Netflix

Mentre True Detective va avanti senza di lui, il suo ideatore Nic Pizzolatto si riunisce con Matthew McConaughey, il co-protagonista del ciclo inaugurale del pluripremiato crime drama antologico di HBO, per un nuovo progetto televisivo, una serie che Netflix si è aggiudicato dopo una guerra di offerte con diversi altri importanti servizi streaming. Il progetto, prodotto da Skydance Sports, sta coinvolgendo anche l'attore Cole Hauser, reduce da cinque stagioni nel drama neo-western di successo Yellowstone.

La nuova serie tv di Nic Pizzolatto con Matthew McConaughey e Cole Hauser

Stando agli altri, pochi dettagli al momento disponibili, la serie, intitolata provvisoriamente The Brothers Project, ruota attorno a due fratelli, i personaggi interpretati da McConaughey e Hauser, i cui accordi sono in via di finalizzazione. Il fatto che sarà prodotta da Skydance Sports lascia presupporre che la sua storia abbia una componente sportiva, probabilmente legata al mondo del football.

Curiosamente, fino a qualche tempo fa McConaughey era in lizza per un possibile ruolo in una serie spin-off di Yellowstone. Nel frattempo, l'ideatore di quest'ultima, Taylor Sheridan, ha sviluppato un altro spin-off, intitolato The Dutton Ranch, con protagonista Hauser e la sua co-star di Yellowstone Kelly Reilly. Non è tutto. Mentre McConaughey e Hauser avevano già condiviso il set nel film del 1993 La vita è un sogno, dando a entrambi l'opportunità di emergere all'inizio della loro carriera, McConaughey interpreterà un fratello anche nella prossima comedy di Apple TV+ Brother from Another Mother, con l'ex co-star di True Detective Woody Harrelson nei panni dell'altro fratello.

