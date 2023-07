L'ideatore di The Last of Us è "orgoglioso" di aver innalzato il profilo degli adattamenti di videogiochi

News Serie TV

Dopo le 24 nomination agli Emmy, Craig Mazin spiega perché in questo caso portare in tv un videogame tanto popolare ha funzionato.

C'è una cosa su cui il pubblico di film e serie tv e i giocatori di videogame la pensano allo stesso modo: gli adattamenti, in un verso e nell'altro, il più delle volte fanno pena. Eravamo tutti d'accordo che The Last of Us fosse una clamorosa eccezione. E, a riprova di questo pensiero, nelle scorse ore l'Academy of Television Arts & Sciences ci ha messo il sigillo, scrivendo una pagina di storia, nominando la serie di HBO basata sull'omonimo videogame di Naughty Dog (in italia disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) a 24 Emmy, anche come miglior drama, prima volta per una serie live-action basata su un videogame in 75 anni di storia del prestigioso premio. In tv, siamo alla vigilia di un'esplosione di iniziative analoghe. Nel frattempo, Craig Mazin, ideatore dell'adattamento con l'autore e direttore creativo del franchise Neil Druckmann, ha usato parole entusiaste per commentare il grande traguardo raggiunto da The Last of Us.

The Last of Us: Dal videogioco alla serie tv

"Nella misura in cui abbiamo contribuito a innalzare il profilo di una forma d'arte, sono incredibilmente orgoglioso", ha detto Mazin a Entertainment Weekly. Lo sceneggiatore e produttore esecutivo ha attribuito a Neil Druckmann e al suo studio il merito di aver creato "uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi", così ben fatto e ricco che gli è sembrato quasi di "imbrigliare" lavorando all'adattamento.

"Detto questo, penso che siamo tutti abbastanza consapevoli che l'adattamento di un videogioco è nel migliore dei casi una cosa difficile e nel peggiore dei casi senza speranza", ha continuato Mazin. "Ci sono alcuni giochi che non puoi proprio adattare. Semplicemente, non sono pensati per essere trasposti, ma questo lo era. È stato un duro lavoro da fare, ma l'ho fatto con Neil, ed entrambi l'abbiamo fatto per amore. Credo che molti altri adattamenti del genere siano iniziati con un'azienda che acquistava i diritti di qualcosa sulla base di certi parametri e poi chiamava qualcuno per dirgli: 'Vogliamo che sfrutti questa proprietà', che è una frase orribile. Non è così che deve andare. In questo caso ha funzionato perché un fan [io] è andato da un creatore [Druckmann], i due hanno avuto un mutuo accordo e poi sono andati a HBO per dirle: 'Facciamolo, per favore!'".

Le nomination di The Last of Us

Oltre alla candidatura come miglior serie drammatica, The Last of Us è stata nominata per le interpretazioni dei suoi due attori protagonisti: Pedro Pascal e Bella Ramsey, interpreti di Joel e Ellie. Per entrambi si tratta della prima volta. Anche la maggior parte del cast di supporto ha ricevuto l'ambita candidatura come miglior guest star in un drama. Stiamo parlando di Murray Bartlett (Frank), Nick Offerman (Bill), Melanie Lynskey (Kathleen), Anna Torv (Tess), Storm Reid (Riley), Lamar Johnson (Henry) e Keivonn Montreal Woodard (Sam), che con i suoi 10 anni diventa il secondo attore più giovane di sempre nominato a un Emmy. Craig Mazin è stato nominato anche per la migliore sceneggiatura di un drama e Peter Hoar per per la migliore regia, entrambi per l'episodio Molto, molto tempo. The Last of Us è in gara, inoltre, per i migliori costumi e le migliori acconciature in una serie contemporanea, per il miglior trucco (sia prostetico che non), per i migliori crediti di apertura, per il miglior componimento musicale, per il miglior casting, per i migliori effetti speciali e non solo.