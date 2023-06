L'ideatore di Everwood ricorda Treat Williams: "Ogni settimana davi al mondo un abbraccio"

News Serie TV

L'ultimo ruolo dell'attore scomparso a 71 anni in seguito a un incidente in moto nella stagione 2 della serie antologica FEUD.

La morte improvvisa di Treat Williams in seguito a un incidente in moto lunedì pomeriggio ha scosso Hollywood, in particolare i tanti colleghi con i quali l'attore 71enne aveva lavorato nel corso di una carriera lunga quasi cinquant'anni. Nelle scorse ore, molti di loro lo hanno ricordato con affetto e commozione in messaggi condivisi attraverso i social. Lo ha fatto anche Greg Berlanti, l'ideatore di Everwood, la serie nella quale Williams ha interpretato per quattro stagioni il suo personaggio televisivo più famoso, il Dott. Andy Brown, un padre amorevole e un affermato neurochirurgo che lascia Manhattan e si trasferisce in una piccola città del Colorado con i suoi figli adolescenti dopo la morte della moglie.

La morte di Treat Williams: Il ricordo di Greg Berlanti

Nel suo profilo Instagram, Greg Berlanti ha pubblicato una foto che ritrae un sorridente Treat Williams insieme con sua sorella, Diana. L'immagine risale al 2002 ed è stata scattata dopo l'ufficializzazione dell'ordine di Everwood agli Upfront della rete The WB. Nella didascalia, lo sceneggiatore e produttore esecutivo riflette sul suo primo incontro a pranzo con l'attore, per discutere della possibilità che interpreti il ruolo del Dott. Brown. "Avevo solo 29 anni e non avevo mai lavorato con una star della tua statura, figuriamoci pranzarci per qualcosa che avevo scritto", ricorda Berlanti. "L'incarico dello studio era in qualche modo di lasciarsi andare e vedere se 'tu fossi Andy'. Il pranzo è durato ore e alla fine mi hai dato un abbraccio che mi ha fatto sentire come se tutto sarebbe andato bene".

"Dopo, il mio responso alla rete è stato che, se fossimo riusciti a catturare metà della cordialità, dell'umorismo, della saggezza e del cuore di Treat, avremmo avuto una serie tv", continua Berlanti. "Riesco ancora a sentire il calore della tua presenza allora. Le persone potevano sentirlo attraverso lo schermo mentre guardavano Everwood. Questa era la magia segreta della serie, ogni settimana davi al mondo un abbraccio tanto necessario. La gentilezza che mi hai mostrato da quel pranzo durante il nostro tempo lavorando insieme ha cambiato il corso della mia vita e il mio stesso cuore. La tua perdita, soprattutto poche settimane dopo la perdita dell'amato John Beasley, è straziante e inconcepibile per me. Il mio amore e le mie preghiere vanno a te e alla tua bellissima famiglia che hai amato così tanto e sempre ricordato che la vita non vale niente senza questo".

L'ultimo ruolo di Treat Williams

Treat Williams aveva da poco concluso le riprese di FEUD: Capote vs. The Swans, seconda stagione della serie antologica di FX co-ideata da Ryan Murphy, il suo ultimo ruolo. Lo scorso ottobre era stato ingaggiato per interpretare il magante dei media Bill Paley - capo di CBS, sposato con Barbara 'Babe' Paley (Naomi Watts), colei che ha governato il mondo affascinante della società di New York negli anni '60 e '70 - nella storia di come lo scrittore statunitense Truman Capote (Tom Hollander) arrivò a tradire molte delle sue amiche (i suoi "cigni", come era solito chiamarle) e i loro segreti più scandalosi con la pubblicazione nel 1975 del racconto La Côte Basque 1965, i cui personaggi erano loro versioni sottilmente camuffate.

FX e lo studio di produzione 20th Television hanno rilasciato un comunicato congiunto per ricordare l'attore: "Treat Williams lascia dietro di sé un'eredità di interpretazioni straordinarie al cinema e in televisione e un segno indelebile nell'intero settore. Tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con Treat nei suoi quattro decenni di carriera saranno d'accordo sul fatto che il suo incredibile talento fosse eguagliato solo dalla sua assoluta gentilezza. Era un amico e una fonte d'ispirazione per molti e mancherà profondamente ai suoi colleghi. Il nostro affetto va alla sua famiglia durante questo momento".