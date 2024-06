L'ex di Chicago P.D. Jesse Lee Soffer è il nuovo volto di FBI International: Riprenderà il ruolo di Jay Halstead?

News Serie TV

L'attore si unisce al cast della quarta stagione con un ruolo regolare.

La nuova serie del veterano di Chicago P.D. Jesse Lee Soffer è un'altra serie di Dick Wolf. Amatissimo nei panni del detective Jay Halstead, ruolo che ha smesso di interpretare nel 2022 dopo 10 stagioni nel poliziesco di NBC, Soffer sarà il nuovo volto del procedurale di CBS FBI: International, anch'esso co-ideato e prodotto da Wolf, nella cui quarta stagione prenderà il posto del recentemente uscito Luke Kleintank.

Jesse Lee Soffer in FBI International: Sarà di nuovo Jay Halstead?

Sebbene qualcuno potrebbe averci fatto un pensiero, visto che i franchise #TheFBIs e #OneChicago condividono lo stesso universo dopo che la Tracy Spiridakos di Chicago P.D. è apparsa nei panni della detective Hailey Upton in un episodio della stagione 2 di FBI, in FBI: International Soffer non riprenderà il ruolo di Jay Halstead, l'ormai ex membro dell'Unità d'Intelligence di Chicago. Interpreterà invece un nuovo personaggio i cui dettagli non sono stati ancora resi noti.

Come dicevamo, il personaggio di Soffer prenderà il posto dell'agente speciale Scott Forrester, visto per l'ultima volta nel terzultimo episodio della stagione precedente in seguito alla "difficile decisione" di Kleintank di lasciare il cast, di stanza a Budapest, "guidato dal mio costante impegno nei confronti della mia famiglia, il cui amore e benessere sono fondamentali nella mia vita". Inizialmente - la seconda parte della terza stagione è ancora inedita in Italia, perciò attenzione alle anticipazioni che seguono - dato per disperso, nel finale si è appreso che Scott si è ricongiunto con la sua astuta madre, la fuggitiva Angela Cassidy, con la quale è ora in fuga.