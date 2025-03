L'estate nei tuoi occhi tornerà a luglio: La stagione 3 sarà l'ultima della serie

News Serie TV

Prime Video rivela con un teaser poster che la terza stagione de L'estate nei tuoi occhi sarà l'ultima del teen drama tratto dai romanzi di Jenny Han.

Arrivano belle e brutte notizie per i fan de L'estate nei tuoi occhi. A più di un anno e mezzo dall'ultimo episodio del teen drama tratto dai romanzi di Jenny Han, anche ideatrice della serie, Prime Video fissa finalmente un mese di uscita per gli episodi dell'attesissima terza stagione: luglio 2025. Lo fa condividendo nei suoi profili social un teaser poster che custodisce un alto importante annuncio, più triste: sarà l'ultimo atto della storia di Belly e dei suoi due interessi amorosi, i fratelli Conrad e Jeremiah.

L'estate nei tuoi occhi: La stagione 3 sarà l'ultima

La notizia, in realtà, non giunge così inaspettata: tre sono anche i romanzi della Han incentrati su Belly, Con e Jere. Come detto, la trilogia ruota attorno al triangolo amoroso tra tre adolescenti (interpretati da Lola Tung, Christopher Briney e Gavin Casalegno) che sono amici da sempre e ogni estate sono soliti riunirsi nella casa sulla spiaggia della madre dei due ragazzi, insieme alla madre e al fratello di lei (Jackie Chung e Sean Kaufman). Le prime due stagioni hanno dato vita agli eventi dei primi due romanzi, L'estate nei tuoi occhi e Non è estate senza te, mentre la terza, che sarà lunga 11 episodi (3-4 in più rispetto alle precedenti), racconterà ciò che Han ha narrato nel terzo e ultimo libro, Per noi sarà sempre estate.

L'ultima volta avevamo lasciato i protagonisti a un punto cruciale. Belly aveva liberato Conrad dal suo cuore e, per la prima volta, aveva dato una possibilità ai suoi sentimenti per Jeremiah. Nella terza stagione, la coppia vivrà momenti "magici e divertenti", come Casalegno ha anticipato in una precedente occasione, mentre per Conrad sarà tempo di crescere e maturare. Han ha rivelato inoltre che, se finora la storia si è focalizzata sul triangolo amoroso, i prossimi episodi si concentreranno sulla crescita personale di Belly alle prese con la vita da giovane adulta. Sappiamo inoltre che la stagione finale includerà un episodio natalizio.