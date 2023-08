L'estate nei tuoi occhi rinnovata per una terza stagione

News Serie TV

La nuova stagione racconterà le storie del terzo romanzo della trilogia di Jenny Han, Per noi sarà sempre estate.

Nessuna sorpresa qui. Dopo il successo di pubblico delle scorse settimane, Prime Video ha rinnovato per una terza stagione L'estate nei tuoi occhi, il teen drama estivo basato sulla trilogia di Jenny Han The Summer I Turned Pretty. L'annuncio precede di due settimane il finale di stagione (in streaming venerdì 18 agosto) ed è accompagnato, oltre che da un video celebrativo, da una notizia altrettanto sensazionale: il prossimo ciclo si comporrà di 10 episodi, due o tre in più rispetto ai precedenti.

L'estate nei tuoi occhi continua con la stagione 3

Altrettanto prevedibilmente, sia il video sia Han in un post su Instagram confermano che la stagione 3 de L'estate nei tuoi occhi si baserà sul terzo romanzo della trilogia, We'll Always Have Summer, in Italia pubblicato da Rizzoli con il titolo Per noi sarà sempre estate. "Sono così felice di condividere finalmente che torneremo a Cousins per la terza stagione, e questa volta avremo ben 10 episodi", ha aggiunto la scrittrice e co-ideatrice. È dura non poter lavorare alla serie a causa degli scioperi in corso, ma non vediamo l'ora di cominciare la terza stagione appena possibile".

Da Amazon Studios sono arrivati i complimenti del responsabile dei contenuti televisivi Vernon Sanders: "Siamo stati felici di vedere la passione con cui i fan hanno abbracciato L'estate nei tuoi occhi, rendendo i venerdì d'estate un avvenimento. Questa serie affascinante e profondamente cara ha mostrato la grandezza della nostra platea, facendo appello a un variegato gruppo di giovani spettatori. Jenny Han è una narratrice di talento, i cui fan hanno chiesto a gran voce il terzo capitolo di questa storia. Oggi siamo felici di condividere la notizia che c'è ancora un'estate da attendere. Grazie a Jenny, Sarah Kucserka e Karen Rosenfelt e ai nostri amici di Wiip per il loro straordinario lavoro e la loro collaborazione".

Amazon fa sapere che la stagione 3 de L'estate nei tuoi occhi ha avuto ufficialmente il via libera prima degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA, i sindacati statunitensi che rappresentano gli sceneggiatori e gli attori, sebbene la notizia sia stata tenuta segreta fino a questo momento. La produzione, ovviamente, non potrà iniziare fino a quando le due associazioni non raggiungeranno un accordo con l'AMPTP, che rappresenta gli studi. Nessuna parola, nel frattempo, sulla possibilità che questi episodi concludano la storia di Belly (interpretata da Lola Tung) e dei fratelli Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno), basandosi appunto sull'ultimo romanzo della trilogia.