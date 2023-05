L'estate nei tuoi occhi: Prime Video annuncia la data della stagione 2

News Serie TV

Il teen drama estivo basato sui romanzi di Jenny Han tornerà in streaming a luglio.

Quale momento migliore dell'estate per una serie come L'estate nei tuoi occhi? Prime Video ha annunciato con una clip che la seconda stagione del delizioso teen drama basato sulla trilogia di bestseller scritta da Jenny Han sarà disponibile in streaming dal 14 luglio. La prima settimana saranno rilasciati i primi tre episodi, poi un nuovo appuntamento fino al 18 agosto. La piattaforma ha rivelato anche i titoli originali degli otto episodi.







Guarda subito L'estate nei tuoi occhi su Prime Video

L'estate nei tuoi occhi: Cosa ci aspetta nella stagione 2

La seconda stagione de L'estate nei tuoi occhi si basa sul secondo romanzo della trilogia The Summer I Turned Pretty, in Italia pubblicato con il titolo Non è estate senza te. Un tempo, Belly (interpretata da Lola Tung) era solita contare i giorni che la separavano dal ritorno a Cousins Beach, ma con Conrad e Jeremiah (Christopher Briney e Gavin Casalegno) che continuano a litigare per il suo amore e il ritorno del cancro di Susannah (Rachel Blanchard), la madre dei due, non è sicura che l'estate sarà più la stessa. Quando un visitatore inaspettato minaccia il futuro dell'amata casa di Susannah, Belly dovrà riunire la banda e decidere una volta per tutte dove andrà il suo cuore.

Come si può notare dal video, Elsie Fisher (Barry, Castle Rock) farà parte del cast della seconda stagione, con un ruolo ricorrente. Dalle notizie precedenti sappiamo che al cast ricorrente si è unita anche la veterana di The Closer Kyra Sedgwick, con un ruolo altrettanto misterioso. Qui di seguito la lista degli episodi.

Episodio 201 – "Love Lost" (14 luglio, 2023)

Episodio 202 – "Love Scene" (14 luglio, 2023)

Episodio 203 – "Love Sick" (14 luglio, 2023)

Episodio 204 – "Love Game" (21 luglio, 2023)

Episodio 205 – "Love Fool" (28 luglio, 2023)

Episodio 206 – "Love Fest" (4 agosto, 2023)

Episodio 207 – "Love Affair" (11 agosto, 2023)

Episodio 208 – "Love Triangle" (18 agosto, 2023)