L'estate nei tuoi occhi: Nelle foto ufficiali della stagione 2 cresce la tensione tra Conrad e Jeremiah

I nuovi episodi della serie estiva di Prime Video saranno disponibili in streaming dal 14 luglio.

La situazione può farsi molto tesa quando due ragazzi scoprono di avere un interesse per la stessa ragazza. Ma come gestirla quando quei due ragazzi sono anche fratelli e la ragazza in questione vive nella loro stessa casa? Lo scopriremo a luglio nella seconda stagione del fenomeno estivo di Prime Video L'estate nei tuoi occhi, sebbene le foto ufficiali diffuse dal servizio streaming ci permettano di dare un primissimo sguardo alle espressioni imbronciate e agli sguardi di sfida che a quanto pare abbonderanno nei nuovi otto episodi.

La stagione 2 de L'estate nei tuoi occhi

Come avrete capito, stiamo parlando di Conrad e Jeremiah (interpretati da Christopher Briney e Gavin Casalegno), che continueranno a contendersi le attenzioni e l'affetto di Belly (Lola Tung), la loro migliore amica con la quale hanno trascorso un'estate dopo l'altra nella loro bellissima casa al mare. Un tempo Belly contava i giorni che la separavano dal ritorno a Cousins Beach e dalle vacanze, ma ora che sono cresciuti tutto è diventato difficile. Non riesce a venire a capo dei suoi sentimenti, e farlo potrebbe cambiare ogni cosa. Come se non bastasse, tutti loro devono fare i conti con il ritorno del cancro di Susannah (Rachel Blanchard), la madre dei due fratelli. Quando un visitatore inaspettato minaccia il futuro dell'amata casa di Susannah, Belly deve riunire la banda e decidere una volta per tutte a chi affidare il suo cuore.

Le foto ci permettono di apprezzare anche le nuove aggiunte al cast Elsie Fisher (Barry) e Kyra Sedgwick (The Closer), con ruoli i cui dettagli non sono stati ancora resi noti. Lo scatto che le ritrae sembra indicare che non si terranno molto distanti dalla casa estiva dei Fisher. Dunque, il "visitatore inaspettato" è forse una di loro? In attesa di saperne di più, ricordiamo che la seconda stagione de L'estate nei tuoi occhi sarà disponibile dal 14 luglio con un nuovo episodio ogni venerdì; tre la prima settimana.