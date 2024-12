L'estate nei tuoi occhi, l'anticipazione dell'ideatrice: Nella stagione 3 ci sarà un episodio natalizio

News Serie TV

Il popolare teen drama estivo di Prime Video tornerà in streaming nel 2025.

Quale momento migliore per annunciare l'arrivo del Natale a Cousins Beach? Sfortunatamente, dovremo attendere l'estate prima di poter respirarne l'atmosfera. Con un video condiviso su Instagram, la co-ideatrice Jenny Han ha rivelato che l'attesissima terza stagione del teen drama L'estate nei tuoi occhi includerà un episodio natalizio.

L'estate nei tuoi occhi: Le anticipazioni della terza stagione

Nella didascalia del video, che mostra la casa sulla spiaggia dei Fisher addobbata a festa, Han, anche autrice dei romanzi da cui è tratta la serie di successo di Prime Video, ha scritto: "Non vedo l'ora di trascorrere il Natale a Cousins con voi quest'estate". Questo perché i nuovi 11 episodi (3-4 in più rispetto alle stagioni precedenti) non saranno disponibili in streaming prima dei prossimi mesi estivi, collocazione ideale per uno show ambientato proprio durante la stagione più calda. Questo significa che saranno trascorsi due anni dalla sua ultima volta su Prime Video, un allungamento dei tempi dovuto agli scioperi di Hollywood dello scorso anno.

La terza stagione porterà sugli schermi la storia raccontata dalla Han nel terzo romanzo della sua trilogia, intitolato Per noi sarà sempre estate. Ambientato due anni dopo gli eventi del secondo libro, questo esplora la relazione tra Belly e Jeremiah, finché un avvenimento non scuote ogni cosa un'altra volta. Belly deve considerare i suoi prossimi passi mentre trascorre l'estate a Cousins Beach, dove si trova anche Conrad. Non sappiamo quante di queste storie saranno mantenute nella serie, ma Gavin Casalegno ha accennato a momenti "magici e divertenti" in arrivo per il suo personaggio e la Belly di Lola Tung. Christopher Briney ha detto invece che per Conrad sarà tempo di crescere e maturare, mentre Han ha anticipato che l'obiettivo principale della prossima stagione sarà concentrarsi sulla crescita personale di Belly alle prese con la vita da giovane adulta, dopo due cicli più incentrati sul triangolo amoroso tra lei e i fratelli Fisher.