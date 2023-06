L'estate nei tuoi occhi: Il trailer ufficiale della stagione 2 conferma che non c'è amore senza sofferenza

News Serie TV

Il teen drama basato sui romanzi di Jenny Han tornerà sul servizio streaming Prime Video il 14 luglio.

L'estate nei tuoi occhi ha tutti gli elementi dei grandi teen drama di una volta: una bella cittadina della provincia americana (a proposito, quei pontili sono gli stessi di Dawson's Creek!), famiglie che lottano per restare unite contro le avversità della vita e contro se stesse, e un tormentato triangolo amoroso. Nella seconda stagione in streaming su Prime Video dal 14 luglio ogni venerdì con un nuovo episodio (tre la prima settimana), Belly sarà ancora divisa tra i suoi sentimenti per Conrad e quelli di Jeremiah per lei, mentre tutti insieme dovranno affrontare il dramma di Susannah, la madre dei due ragazzi, e il rischio di perdere la loro casa, come ci anticipa il trailer ufficiale.

L'estate nei tuoi occhi: La trama della stagione 2

Dopo August nel teaser trailer, la nuova anteprima della stagione 2 de L'estate nei tuoi occhi sceglie nuovamente Taylor Swift, e questa volta la "nuova" Back to December del suo prossimo album Speak Now (Taylor's Version), per accompagnare musicalmente le ultime vicende amorose e familiari della giovane Belly Conklin (interpretata da Lola Tung). Lei, alla fine, ha scelto di amare Conrad (Christopher Briney), e questo ha inevitabilmente complicato le cose con l'altro suo migliore amico di tutta la vita, Jeremiah (Gavin Casalegno), il fratello di Conrad. "Belly, eri la mia migliore amica. Siamo stati insieme, e poi ti sei messa con mio fratello e tutti si aspettavano che mi comportassi come se stessi bene. E non era così!", si lamenta lui.

Gli sviluppi nel triangolo tra Belly e i fratelli Fisher hanno creato molta tensione e, cosa peggiore, hanno raffreddato i rapporti. Non solo tra loro tre ma anche nel resto delle loro famiglie - Steven (Sean Kaufman), ad esempio, accusa la sorella di aver rovinato la loro amicizia. Lei lotta per non perdere nessuno dei due mentre loro lottano per avere il suo cuore, ma la situazione è complicata non solo dal ritorno del cancro di Susannah (Rachel Blanchard) e dalla sua tragica scomparsa ma anche dalla notizia che la loro amata casa di Cousins Beach è stata messa in vendita dopo l'arrivo di un visitatore inaspettato interpretato dalla nuova aggiunta al cast Kyra Sedgwick. "Pensavo che, quando abbiamo perso Susannah, abbiamo perso per sempre la magia di Cousins", dice Belly. "Ma forse c'è ancora un modo per riaverla indietro".