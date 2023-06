L'estate nei tuoi occhi: Il bellissimo teaser trailer della stagione 2 preannuncia un mare di lacrime

News Serie TV

I nuovi episodi del teen drama tratto dai romanzi di Jenny Han in streaming su Prime Video dal 14 luglio.

Una ragazza. Due ragazzi. Una casa al mare. E Taylor Swift in sottofondo. "Niente è meglio dell'estate" sostiene convintamente il teaser trailer della stagione 2 del teen drama di Prime Video L'estate nei tuoi occhi. Eppure, le immagini, più potenti di qualsiasi parola, sembrano dirci che per i migliori amici Belly, Conrad e Jeremiah non sarà esattamente così.

La stagione 2 de L'estate nei tuoi occhi

In streaming dal 14 luglio con un nuovo episodio ogni venerdì (tre la prima settimana), la seconda stagione de L'estate nei tuoi occhi, basata sul secondo romanzo della trilogia di Jenny Han The Summer I Turned Pretty, continua la storia della sedicenne Belly (interpretata da Lola Tung) e del suo triangolo amoroso con i fratelli molto diversi Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno), con i quali trascorre ogni estate nella loro casa a Cousins Beach. Avevamo visto Belly avvicinarsi al disinvolto Jeremiah, ma nel finale della prima stagione aveva baciato il cupo Conrad.

Il trailer mostra che Belly e Conrad hanno iniziato a farsi gli occhi dolci alla luce del sole. E sebbene all'inizio Jeremiah sembri a suo agio con la loro relazione, i fotogrammi successivi indicano che i suoi sentimenti per Belly non si sono esauriti. Inoltre, come ricorderete, l'ultima volta un'onda alta di turbamento e dolore si era abbattuta su tutti loro con la scoperta della malattia di Susannah (Rachel Blanchard), la madre dei due ragazzi. Mentre Conrad e Jeremiah tornano a litigare per Belly, le condizioni di Susannah si aggravano e un visitatore inaspettato minaccia il futuro della loro amata casa, Belly deve tenere unita la banda e decidere una volte per tutte per chi batte il suo cuore.