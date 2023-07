L'estate nei tuoi occhi ci ha appena consegnato uno degli episodi più dolci nella storia dei teen drama: Parla il cast

News Serie TV

La co-ideatrice Jenny Han e gli attori Lola Tung e Gavin Casalegno parlano dell'attesa scena della cioccolata, arrivata nel secondo episodio della stagione 2.

Il teen drama più bello attualmente in tv è tornato. I primi tre episodi della seconda stagione de L'estate nei tuoi occhi sono disponibili in streaming su Prime Video, seguiti ogni venerdì dai restanti cinque. Basata sulla trilogia The Summer I Turned Pretty scritta da Jenny Han, incentrata su un'adolescente che trascorre le estati con la sua famiglia e i loro amici in una idilliaca casa sulla spiaggia ed è impigliata in un triangolo amoroso con due fratelli, la serie ha appena consegnato uno degli episodi più dolci e commoventi di cui si abbia memoria. Ci riferiamo al secondo episodio, intitolato Scena d'amore e scritto dalla stessa Han, che racchiude uno dei momenti ricordati con maggior affetto dai lettori e gestito con grande romanticismo e delicatezza nell'adattamento. In un'intervista, la sceneggiatrice e i protagonisti hanno raccontato come la scena a-lungo-attesa della cioccolata è stata ricreata, con alcune necessarie modifiche, e come è stato interpretarla.

L'estate nei tuoi occhi 2: Cosa succede nel secondo episodio

Chiaramente, se non avete ancora visto i nuovi episodi, quanto segue includerà delle anticipazioni per voi. La stagione 2 de L'estate nei tuoi occhi è cominciata con diverse, drammatiche rivelazioni. Belly (interpretata da Lola Tung) e Conrad (Christopher Briney​) si sono lasciati e il loro rapporto solo da poco sbocciato, così come il rapporto della ragazza con Jeremiah (Gavin Casalegno), il fratello di Conrad, si è deteriorato in seguito all'avvicinamento tra lei e Conrad, avvenuto dopo che Belly aveva baciato Jeremiah, e il peggioramento delle condizioni di Susannah, la madre malata dei due fratelli. Diversi flashback hanno rivelato cosa è accaduto dopo il finale della stagione precedente e prima della rottura. In particolare, quando Belly cerca di riconciliarsi con Jeremiah mentre lo aiuta a trovare Conrad, scomparso dopo aver lasciato inspiegabilmente il college, e scoprono che si trova nella casa a Cousins Beach, Belly ricorda quando durante le feste dell'ultimo Natale lei e Conrad ci erano andati da soli, avevano corso sulla spiaggia mentre cominciava a nevicare, avevano preparato una coccolata calda e si erano abbandonati per la prima volta l'una all'altro davanti al caminetto accesso. Con I'm Kissing You di Des'ree in sottofondo.



La prima volta di Belly

Nei libri, questa è una delle scene preferite dai fan, ma differisce rispetto al modo in cui Han l'ha ricreata nella serie, aggiungendo uno sviluppo cruciale in cui Belly perde la verginità con Conrad. "Sentivo come se Belly fosse arrivata a quel punto nel suo viaggio", ha spiegato Han a Variety. "Questi due personaggi erano molto innamorati e si conoscevano da una vita. Sentivo come se avessero realmente vissuto qualcosa insieme, ed eravamo stati con Belly durante molte prime volte. Era importante che il pubblico fosse con lei per quello. Ho pensato che non importa cosa accadrà in futuro, questo sarà sempre un momento che condividerà con il suo primo amore. Mi sono avvicinata alla serie come se stessi scrivendo una storia in questo preciso momento storico".

Il messaggio più o meno implicito è chiaro: i due ragazzi sono uniti fa un sentimento molto forte ed estremamente sinceri l'uno con l'altra su quanto si sentano pronti e su ciò che desiderano. Parlando di come la scena è stata realizzata, Tung ha rivelato che lei e Briney hanno parlato con un coordinatore dell'intimità individualmente e insieme sul set durante le riprese. "Mi sentivo molto al sicuro in quella situazione", ha detto. "Hanno cercato di fare tutto il possibile per farci sentire al sicuro e rendere il più semplice possibile per noi fare il nostro lavoro... Sono molto grata che ci sia stato concesso di confrontarci e di portare la scena alla vita in un modo davvero meraviglioso". Briney ha concordato, dicendo che c'era "una grande attenzione al confort e all'assicurarsi che tutti fossero a proprio agio".

Tung ha aggiunto che Belly ha preso quella decisione perché "è davvero innamorata" di Conrad. "Per lei, in quel momento, è la cosa giusta, qualcosa che vuole fare e qualcosa che credo vogliano entrambi. Perciò, gli sembra giusto. Entrambi hanno molto amore l'uno per l'altra e si sentono anche al sicuro insieme. Quindi, è familiare e confortevole, ma anche nuovo ed elettrizzante per loro". Dal suo punto di vista, Briney ha detto che Conrad "è davvero terrorizzato. Forse non c'è mai stato nella sua vita qualcosa di cui si sia preoccupato di più e ha paura di rovinarlo o di oltrepassare il limite o di essere indelicato. È in un territorio inesplorato e il fatto che ci tenga così tanto lo spaventa".