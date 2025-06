L'estate nei tuoi occhi 3: Il trailer ufficiale della stagione finale mostra Conrad con il cuore a pezzi per Belly e Jeremiah

News Serie TV

In streaming su Prime Video dal 16 luglio, la terza e ultima stagione de L'estate nei tuoi occhi si mostra con il trailer ufficiale.

Il miglior teen drama in tv sta tornando con il suo capitolo conclusivo. In attesa del debutto il 16 luglio, ogni mercoledì con nuovi episodi, Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale della terza e ultima stagione de L'estate nei tuoi occhi. Dopo che l'amore tra Belly e Jeremiah è germogliato sulle ceneri della relazione di lei con Conrad, il fratello di quest'ultimo, tutti loro prendono consapevolezza sulla vita e i sentimenti che provano mentre compiono i primi, importanti passi nel mondo degli adulti.

Trailer ITA: Stagione 3: Il Trailer Ufficiale in Italiano della Serie - HD

L'estate nei tuoi occhi: Cosa ci aspetta nella terza stagione?

Basata sul terzo romanzo della trilogia di successo scritta da Jenny Han, anche ideatrice della serie, la terza stagione de L'estate nei tuoi occhi inizia il suo racconto alla fine del terzo anno di college di Belly (interpretata da Lola Tung), quindi molto tempo dopo il punto in cui inizia Per noi sarà sempre estate. Lei è ancora felicemente legata a Jeremiah (Gavin Casalegno) e, mentre il loro futuro insieme sembra tracciato - il trailer mostra i due innamorati annunciare la loro intenzione di convolare a nozze -, alcuni eventi sconvolgenti riportano nelle loro vite il tenebroso Conrad (Christopher Briney), che nel frattempo ha perseguito il suo sogno di diventare un medico, riaccendendo sentimenti che Belly credeva di aver sepolto da tempo. Sarà costretta quindi a decidere, una volta per tutte, con quale dei due fratelli vuole stare.

"Un triangolo amoroso riuscito è quello in cui, qualunque cosa accada, le persone coinvolte rimarranno devastate e con il cuore a pezzi", ha avvertito Han durante un'intervista con Entertainment Weekly. "Perché, se la riposta sembra troppo chiara e semplice, allora non c'è un vero conflitto. Non importa cosa si faccia, qualcuno ne rimarrà ferito". Per il momento, basandoci sull'anteprima (anche questa volta accompagnata musicalmente da Taylor Swift), a soffrire è soprattutto Conrad. "I primi amori sono importanti. Ma non sono importanti quanto gli ultimi", dice Belly, l'unica ragazza che lui abbia mai amato, come racconta a qualcuno. Ma mentre Belly cerca di convincersi che Conrad è "il passato" e Jeremiah il suo "futuro", il triangolo si infiamma nuovamente quando tutti e tre tornano a Cousins per un'estate che cambierà loro la vita.