L'estate nei tuoi occhi 3: Belly e Jeremiah si amano nelle prime foto della stagione finale

News Serie TV

In attesa dell'arrivo in tv su Prime Video, la terza e ultima stagione de L'estate nei tuoi occhi si mostra nelle prime foto ufficiali.

Se amate L'estate nei tuoi occhi, siete Team Jellyfish e non vedete l'ora di vedere la terza stagione, le prime foto diffuse da Prime Video in attesa dell'arrivo sugli schermi degli ultimi 11 episodi vi faranno battere il cuore. Gli scatti mostrano Belly e Jeremiah teneramente innamorati, dopo il loro avvicinamento sul finire del ciclo precedente. E almeno in uno, l'altro elemento del triangolo al centro del teen drama di successo tratto dai romanzi di Jenny Han, Conrad, appare stranamente sorridente in loro presenza.

L'estate nei tuoi occhi 3: Cosa ci aspetta nella stagione finale?

Disponibile in streaming da luglio, la stagione conclusiva de L'estate nei tuoi occhi, basata su Per noi sarà sempre estate, ultimo atto della trilogia della Han, vedrà Belly e Jeremiah vivere momenti "magici e divertenti", come ha anticipato l'interprete di quest'ultimo Gavin Casalegno, mentre per Conrad (Christopher Briney) sarà tempo di crescere e maturare. Han ha rivelato inoltre che, se finora la storia si è focalizzata sul triangolo amoroso, i prossimi episodi si concentreranno sulla crescita personale di Belly (Lola Tung) alle prese con la vita da giovane adulta.

In effetti, all'inizio della stagione, Belly e Jeremiah saranno al college, lontano dalla loro zona di confort e uniti più che mai, mentre il fratello di Jeremiah, Conrad, perseguirà il suo sogno di diventare un medico. Chiaramente, i lettori dei romanzi sanno cosa aspettarsi, ma a proposito di questo Han ha detto a Entertainment Weekly che ci saranno comunque delle sorprese: "Ci sono cose che [i lettori] sanno e poi ci sono cose che pensano di sapere. E poi ci saranno - si spera - cose che li sorprenderanno".