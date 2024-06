L'animazione in Campania fra creatività e industria: incontro con Alessandro Rak, Enzo D'Alò, Carlo Stella, Giovanni Calvino

News Serie TV

All'indomani della cerimonia di premiazione, a Napoli, dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2024, la Film Commission Regione Campania ha organizzato un incontro sull'animazione a Napoli e dintorni. Hanno parlato Alessandro Rak, Enzo D'Alò, Carlo Stella di Mad Entertainment e Giovanni Calvino di Tile Storytellers.

Il weekend a Napoli per i Nastri d'Argento Grandi Serie è sempre un'occasione per conoscere i progetti sostenuti dalla Film Commission Regione Campania, che, attraverso film, serie tv, spot pubblicitari e altri prodotti dell'audiovisivo, promuove il territorio regionale. Dopo un incontro con Maurizio De Giovanni e il Commissario Ricciardi (nella prima edizione), una chiacchierata con Alessandro Gassmann e Massimiliano Gallo a proposito de I Bastardi di Pizzofalcone e di Vincenzo Malinconico (nella seconda edizione) e un incontro con il cast adulto di Mare Fuori (nella terza edizione), quest'anno si è parlato di animazione. Il presidente Titta Fiore e il vicepresidente Maurizio Gemma hanno dato appuntamento a noi giornalisti all'interno dello splendido Reale Yacht Club Canottieri Savoia, a pochi passi da Castel Dell'Ovo. In una delle sue sale, dove si rivive l'atmosfera degli antichi club inglesi, ci siamo resi conto di quanto sia significativo il parterre di talenti di un settore i cui prodotti possono avere una vita molto lunga ed essere rivolti a un pubblico decisamente variegato. Nell'animazione, sottolinea Maurizio Gemma, si incrociano competenze creative e competenze informatiche, tecniche e professionali. Napoli in questo senso è all'avanguardia, come dimostrano i progetti che ci vengono presentati in un'ora o poco più da importanti rappresentanti del genere. Si comincia da una serie la cui prima stagione, composta di 26 episodi di 11 minuti ciascuno, ha registrato un alto gradimento, probabilmente perché in grado di mescolare nel migliore dei modi l'intrattenimento e la finalità educativa. Parliamo della serie pre-school Food Wizards, visibile sulla piattaforma Rai Kids e dedicata alla buona alimentazione. A produrla è stata la Zocotoco di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. Ci siamo collegati con loro via Zoom e Luca Zingaretti, che ha vinto il Nastro d'Argento Grandi Serie 2024 come attore protagonista per Il Re, ha detto: "Luisa ha avuto l'intuizione di fare una serie centrata su un tema - l'alimentazione - che è già la nuova emergenza del nostro mondo. Siamo stati felici di produrre un cartone animato in una città, Napoli, che negli ultimi 30 anni è stata il luogo da cui vengono le cose più interessanti dal punto di vista artistico".

Food Wizards è dunque una felice intuizione di Luisa Ranieri, che ha anticipato che è in programma una seconda stagione in cui si parlerà di celiachia: "Ci occuperemo di spiegare come mangiare sano se si ha la celiachia e ritorneremo sulla riduzione dello zucchero, perché il vero dramma per i bambini sono gli zuccheri, perché tutta la comunicazione passa il concetto che lo zucchero è energetico. Ci sono tanti temi che si possono affrontare attraverso l'animazione. Mi piace per esempio l'idea di una serie per i ragazzi di 12, 13, 14 anni, perché per questa fascia di età non c’è molto".

Food Wizards è legata alla Mad Entertainment, una factory creativa e produttiva fondata a Napoli nel 2010 e amministrata da Luciano Stella, Maria Carolina Terzi, Carlo Stella e Lorenza Stella. A rappresentarla c'era Carlo Stella, che ha spiegato che proprio Food Wizards ha segnato il passaggio dal lungometraggio - il primo è stato L'arte della felicità di Alessandro Rak - alla serialità. Alla fine della seconda stagione, e quindi con 52 puntate, Food Wizards andrà a sfidare il mercato internazionale. Stella ha parlato di una vera e propria industria dell'animazione, fatta di persone appassionate e di grandi lavoratori.

Abbiamo nominato Alessandro Rak, fumettista e animatore che ha diretto, insieme ad altri, Gatta Cenerentola, splendido film che, a ragione, ha vinto due David di Donatello. Anche lui partecipa all'incontro e annuncia che al momento si sta dedicando a un film intitolato Il piccolo principe di Shangri La: '"Nel film c'è lo zampino di Luciano Stella" - dice - "che ha un grande passione per le filosofie e le religioni che provengono dall'antico Tibet. Io sono meno sensibile all'aspetto religioso, ma quello filosofico mi interessa molto, perché il tema della spiritualità mi tocca particolarmente. Shangri La è un mito nato insieme al romanzo di James Hilton 'Orizzonte perduto'. Credo che l'idea di questa 'terra dello spirito' sia molto importante, perché in questo momento storico assistiamo a un downgrade della spiritualità dovuto anche alle tecnologie, che, usate nella maniera sbagliata, hanno sbaragliato le relazioni sociali. Il Tibet è stato fino a una certa epoca una bolla temporale in cui si sono coltivate le arti della mente e dello spirito in un modo sconosciuto al resto del mondo. Quando il paese è stato 'dissigillato', questa idea diversa del tempo ha prodotto una fascinazione per l'anima e lo spirito, e nel film la spiritualità diventa il contrario dell'alienazione totale alla quale hanno portato i nostri ritmi e le nostre innovazioni tecnologiche".

Tra i progetti annunciati da Carlo Stella, c'è una serie legata ad Alessandro Rak di cui ancora non si può dire niente e un lungometraggio tratto dalla graphic novel di Roberto Saviano "Io sono ancora vivo". Si tratta del film che racconta la vita di Saviano, che farà anche la regia e al momento è al lavoro insieme a Lucky Red. La speranza è di avere tutto pronto per il 2026.

Dopo Alessandro Rak e Carlo Stella, è la volta di Giovanni Calvino di Tile Storytellers, che ci parla di Lola on Board, un contenuto pre-school a cui si sono già interessati diversi paesi. Non è stato semplice portarla a termine, e in tal senso è stato fondamentale il sostegno della Film Commission Regione Campania e di India e Indonesia, che hanno coprodotto la serie. Calvino spiega: "Lola on Board narra di una bambina che vive su una nave da crociera una vacanza infinita. La prima e l'ultima puntata si svolgono a Napoli, perché la crociera comincia e finisce a Napoli. Lola on Board è una serie di intrattenimento ma ha una sfumatura di education, nel senso che questa bimba cerca sempre di fare qualcosa che sia legato alla tradizione e ai costumi dei luoghi in cui la nave arriva e si ferma. Il problema è che sulla nave c'è una scimmietta che è allergica alle noccioline e quindi non le può mangiare, e per questo è vittima di raptus che la portano a distruggere tutto, per cui gli adulti, non vedendo il risultato degli sforzi di Lola, le dicono: 'Sei troppo piccola per fare queste cose', ma lei, che è una bambina tenace, risponde: 'Non sono io che sono piccola, siete voi che siete grandi!'. La nave, che si chiama Eloise, approda in 26 luoghi diversi, per cui ci sono tante cose da imparare.

Infine, è stato invitato al Reale Yacht Club Canottieri Savoia Enzo D'Alò, che ci dà qualche gustosa anticipazione sul suo prossimo lungometraggio, intitolato Fiammetta: "Di Fiammetta Giovanni Calvino ed io abbiamo scritto la sceneggiatura e c'è l'equipe di Tile Digital che è pronta. Adesso i produttori dovranno trovare un'equipe di coproduttori, in Italia e soprattutto all'estero, perché i film di animazione hanno bisogno di una certa cifra che in Italia non si riesce a trovare. La storia è molto bella. Fiammetta è la Fiammetta di Boccaccio, e quindi si racconta di Boccaccio a Napoli. Si parla di tanta cultura e di un periodo di Napoli che è poco conosciuto, per cui c'è tutto un lavoro di ricerca da fare per rappresentare la Napoli medievale, e questo è molto interessante e molto importante. Si tratta di un progetto fortunatamente molto appetibile all'estero, e infatti ci sono già dei produttori stranieri interessati, per cui speriamo di partire presto, anche perché ci vorranno i soliti due anni per portare a casa il film".

Enzo D'Alò parla poi del lavoro con Tile Storytellers e con la sua squadra fenomenale e rigorosamente napoletana. Chiude il suo intervento togliendosi un sassolino dalla scarpa ma sempre con il sorriso sul volto: "In Italia c'è il pregiudizio che il cinema di animazione sia solo per bambini, e quando dico bambini, la gente pensa che siano persone poco capaci intellettivamente e quindi impossibilitate a comprendere messaggi complessi, cosa che non è affatto vera. L'animazione è per tutti, anche per i bambini, è cinema a tutti gli effetti e dovrebbe essere riconosciuta come tale in tutte le sedi. Anche questa è una battaglia che bisogna fare, io la sto facendo da tanto tempo e so che non bisogna arrendersi".

Dopo un pranzo sfizioso in cui mandiamo giù a gran velocità pizzelle, fiori di zucca fritti, mini supplì e sfogliatelle baby sia ricce che lisce, voliamo alla Stazione, dove ci attende la carrozza "cinema" di un treno superveloce. Peccato che l'avventura napoletana sia finita. Ancora qualche giorno e cominceremo a contare i mesi che ci separano dalla quinta edizione dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2025.