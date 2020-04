L'amica geniale rinnovata per una terza stagione!

News Serie TV

Storia di chi fugge e di chi resta continuerà a raccontare la storia di Lenù e Lila concepita da Elena Ferrante.

La notizia era attesa: la serie di successo L'amica geniale tornerà su Rai 1 e sull’americana HBO con una terza stagione, Storia di chi fugge e di chi resta, basata come le precedenti sull'omonimo romanzo della famosa serie letteraria scritta da Elena Ferrante.

Il rinnovo de L'amica geniale: Le dichiarazioni

"Premiata dal pubblico italiano e internazionale, la grande sfida de L'amica geniale continua con l'annuncio di Rai ed HBO della terza stagione, rafforzando l'ambizione di creare un racconto complesso e portare l'immaginario italiano nel mondo tenendo sempre al centro della narrazione il vissuto del nostro Paese", ha commentato la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta in un comunicato. "Il successo della seconda stagione ha confermato la potenza della storia di Elena Ferrante e la sua capacità di tradursi in un avvincente racconto seriale amato in tutto il mondo con la ricchezza e il fascino della regia di Saverio Costanzo". Francesca Orsi, vice presidente esecutiva della programmazione di HBO, ha aggiunto: "Dare vita al bellissimo lavoro di Elena Ferrante è stata una gioia e un privilegio. Il fatto che sia gli spettatori che i critici abbiano continuato ad abbracciare la storia di Elena e Lila rende il tutto ancora più gratificante, e ringraziamo l'intero team guidato da Saverio Costanzo per l'eccezionale lavoro svolto nella seconda stagione. Non vediamo l'ora di raccontare il prossimo capitolo della vita e dell'amicizia di Elena e Lila".

L'amica geniale: La storia continua

Una produzione Fandango, The Apartment e Wildside, L'amica geniale segue la storia di Elena Greco e dell'amica più importante della sua vita, Raffaella Cerullo, Lila. Un'amicizia nata sui banchi di scuola negli anni '50. Ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, inizia così un racconto che copre oltre sessant'anni di vita e che tenta di svelare il mistero di Lila, l'amica geniale di Elena, la sua migliore amica e la sua peggiore nemica. Dopo i primi episodi, la terza stagione vedrà Margherita Mazzucco e Gaia Girace passare il testimone a due misteriose nuove interpreti - più adulte - per i personaggi di Elena e Lila, mentre il mondo intorno a loro attraverserà gli anni '70.

Con ogni probabilità, come accaduto finora, la trama ricalcherà molto fedelmente quella del romanzo Storia di chi fugge e di chi resta, nel quale le protagoniste si ritrovano e si perdono ancora una volta. Il libro riprende il racconto dalle pessime condizioni in cui abbiamo lasciato Lila alla fine del ciclo precedente, impiegata nella fabbrica di salumi di Bruno Soccavo a San Giovanni a Teduccio e sempre più vicina a Enzo. Elena, invece, diventa un'apprezzata scrittrice e porta avanti la sua relazione con Pieto Airota, raggiungendo con lui traguardi di vita molto importanti.