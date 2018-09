L'amica geniale: Il meraviglioso trailer ufficiale della Serie TV tratta dai romanzi di Elena Ferrante

In occasione dell'anteprima mondiale alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia dei primi due episodi (qui la nostra recensione), HBO, Rai Fiction e TIMvision hanno diffuso un nuovo, meraviglioso trailer - questa volta ufficiale - de L'amica geniale, attesa serie tv tratta dal romanzo omonimo della scrittrice italiana Elena Ferrante, primo di una quadrilogia che ha affascinato milioni di lettori in tutto il mondo, negli Stati Uniti in particolare.





In Italia in onda su Rai1 e in streaming su TIMvision dal 30 ottobre, L'amica geniale è un racconto di formazione in otto parti diretto da Saverio Costanzo (La solitudine dei numeri primi). Quando l'amica più importante della sua vita sembra essere scomparsa senza lasciare tracce, Elena Greco, una donna anziana che vive in una casa piena di libri, accende il computer e inizia a scrivere la storia sua e di Lila, la storia di un'amicizia nata sui banchi di scuola negli Anni '50. Ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, inizia così un racconto che copre oltre sessant'anni di vita e che tenta di svelare il mistero di Lila, l'amica geniale di Elena, la sua migliore amica, ma anche la sua peggiore nemica.